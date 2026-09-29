Hackers habrían robado la información de más de 3 millones de integrantes del Pentágono, según reportes

Según lo informado, el FBI emitió una advertencia a las personas potencialmente afectadas por la filtración de datos. Se aconseja a los empleados que no respondan a llamadas sospechosas ni interactúen con los medios de comunicación.El Pentágono mantiene actualmente registros personales de más de 60 millones de empleados, tanto en activo como antiguos.
La vulneración de la información personal tanto de empleados actuales como de extrabajadores habría incluido sus números de Seguro Social y detalles laborales, de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense citando fuentes internas.
Según lo informado, el FBI emitió una advertencia a las personas potencialmente afectadas por la filtración de datos. Se aconseja a los empleados que no respondan a llamadas sospechosas ni interactúen con los medios de comunicación.