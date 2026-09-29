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Hackers habrían robado la información de más de 3 millones de integrantes del Pentágono, según reportes

Hackers habrían robado la información de más de 3 millones de integrantes del Pentágono, según reportes

Sputnik Mundo

La vulneración de la información personal tanto de empleados actuales como de extrabajadores habría incluido sus números de Seguro Social y detalles laborales... 29.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-29T04:08+0000

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Según lo informado, el FBI emitió una advertencia a las personas potencialmente afectadas por la filtración de datos. Se aconseja a los empleados que no respondan a llamadas sospechosas ni interactúen con los medios de comunicación.El Pentágono mantiene actualmente registros personales de más de 60 millones de empleados, tanto en activo como antiguos.

https://noticiaslatam.lat/20260922/bajas-defensas-hackers-acceden-a-los-servidores-del-fbi-y-roban-informacion-de-empleados-1175157083.html

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