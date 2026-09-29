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https://noticiaslatam.lat/20260929/hackers-habrian-robado-la-informacion-de-mas-de-3-millones-de-integrantes-del-pentagono-segun-1175224410.html
Hackers habrían robado la información de más de 3 millones de integrantes del Pentágono, según reportes
Hackers habrían robado la información de más de 3 millones de integrantes del Pentágono, según reportes
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La vulneración de la información personal tanto de empleados actuales como de extrabajadores habría incluido sus números de Seguro Social y detalles laborales... 29.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-29T04:08+0000
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Según lo informado, el FBI emitió una advertencia a las personas potencialmente afectadas por la filtración de datos. Se aconseja a los empleados que no respondan a llamadas sospechosas ni interactúen con los medios de comunicación.El Pentágono mantiene actualmente registros personales de más de 60 millones de empleados, tanto en activo como antiguos.
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Hackers habrían robado la información de más de 3 millones de integrantes del Pentágono, según reportes

04:08 GMT 29.09.2026
© Foto : Departamento de Defensa de EEUUEl Departamento de Guerra de EEUU
El Departamento de Guerra de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2026
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La vulneración de la información personal tanto de empleados actuales como de extrabajadores habría incluido sus números de Seguro Social y detalles laborales, de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense citando fuentes internas.
Según lo informado, el FBI emitió una advertencia a las personas potencialmente afectadas por la filtración de datos. Se aconseja a los empleados que no respondan a llamadas sospechosas ni interactúen con los medios de comunicación.
Hacker - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
Internacional
¿Bajas defensas? Hackers acceden a los servidores del FBI y roban información de empleados
22 de septiembre, 22:36 GMT
El Pentágono mantiene actualmente registros personales de más de 60 millones de empleados, tanto en activo como antiguos.
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