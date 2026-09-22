¿Bajas defensas? Hackers acceden a los servidores del FBI y roban información de empleados

El hacker facilitó al portal de noticias independiente 404 Media una muestra de datos que contenía información personal de 5.000 empleados del FBI. La información vulnerada incluye presuntas direcciones, números de teléfono y fechas de nacimiento, así como detalles sobre los cónyuges de los empleados en algunos casos.De acuerdo con el análisis del medio, al cotejar los datos que fueron provistos por el grupo, se encontraron coincidencias de nombres, algunos incluso asociados a personal del Departamento de Justicia.
Un representante del grupo de ciberdelitos denominado Shiny Hunters aseguró que obtuvieron datos de todos los empleados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), así como de los candidatos a las vacantes que ofrece la institución.
El hacker facilitó al portal de noticias independiente 404 Media una muestra de datos que contenía información personal de 5.000 empleados del FBI. La información vulnerada incluye presuntas direcciones, números de teléfono y fechas de nacimiento, así como detalles sobre los cónyuges de los empleados en algunos casos.
De acuerdo con el análisis del medio, al cotejar los datos que fueron provistos por el grupo, se encontraron coincidencias de nombres, algunos incluso asociados a personal del Departamento de Justicia.
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