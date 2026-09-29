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Aumentan un 33% las detenciones por narcotráfico en México
Aumentan un 33% las detenciones por narcotráfico en México
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Entre enero y junio de 2026, un total de 23.601 personas fueron detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico a nivel nacional, una cifra que... 29.09.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el reporte, a tan solo dos años del inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum, ya suman 41.338 detenidos en relación a dicho delito, mientras que en el mismo lapso en el sexenio de Andrés López Obrador la cifra fue de 18.803, es decir, una diferencia del 119%.Este incremento ocurre en un contexto complicado para México en su relación con Estados Unidos por el tema de seguridad. Desde que Donald Trump asumió la presidencia para un segundo mandato en enero de 2025, ha ejercido presiones hacia la vecina nación del sur argumentando el combate al narcotráfico, mientras que el país latinoamericano se ha pronunciado en contra de políticas injerencistas.
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Aumentan un 33% las detenciones por narcotráfico en México

04:16 GMT 29.09.2026
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Elementos de la Guardia Nacional de México - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2026
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Entre enero y junio de 2026, un total de 23.601 personas fueron detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico a nivel nacional, una cifra que representa más de lo registrado en el mismo periodo del 2025, según cifras oficiales.
De acuerdo con el reporte, a tan solo dos años del inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum, ya suman 41.338 detenidos en relación a dicho delito, mientras que en el mismo lapso en el sexenio de Andrés López Obrador la cifra fue de 18.803, es decir, una diferencia del 119%.
Armas estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2026
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El 70% de las armas que usa el crimen organizado en México son de EEUU, según autoridades
ayer, 07:09 GMT
Este incremento ocurre en un contexto complicado para México en su relación con Estados Unidos por el tema de seguridad.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia para un segundo mandato en enero de 2025, ha ejercido presiones hacia la vecina nación del sur argumentando el combate al narcotráfico, mientras que el país latinoamericano se ha pronunciado en contra de políticas injerencistas.
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