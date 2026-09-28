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"Sería la mayor victoria de diplomacia cultural de México": ¿Qué tan viable es recuperar el penacho de Moctezuma?

"Sería la mayor victoria de diplomacia cultural de México": ¿Qué tan viable es recuperar el penacho de Moctezuma?

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Un político austriaco abrió una nueva posibilidad para que México recupere una de sus piezas arqueológicas más importantes de su historia: el penacho de... 28.09.2026, Sputnik Mundo

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Se trata de un objeto que, se cree —aunque investigadores lo dudan—, perteneció a uno de los últimos gobernantes del imperio mexica. Actualmente forma parte de la colección del Weltmuseum Wien, en Viena.Su salida del país ha sido motivo de un debate histórico y antropológico, que se mantiene vigente por el interés del Gobierno mexicano por recuperarlo.El exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) informó en su momento que la escritora y entonces presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müeller, ya había hecho al Gobierno de Viena solicitudes formales para trasladar a la nación latinoamericana el penacho, pero respondieron con una actitud "muy arrogante y prepotente".La intención de repatriar el penacho fue suscrita por la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien reiteró que existen peticiones formales, hechas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero han sido rechazadas por cuestiones técnicas.Esta semana, Günther Fehlinger-Jahn, quien aspira a competir por la presidencia de Austria, aseguró que, de ganar las elecciones nacionales, una de sus primeras acciones será devolver el penacho a México, una promesa que, de cumplirse, representaría la mayor victoria de la diplomacia cultural del país latinoamericano, de acuerdo con un experto consultado por Sputnik.¿Cuál sería el proceso?En entrevista para este medio, el historiador mexicano Édgar Urbina afirmó que, desde hace al menos 10 años, existen estudios que validan el riesgo que representaría el traslado de esta pieza hasta México.Sin embargo, el doctor en historia señaló que también se mencionó que este viaje no podría hacerse en la siguiente década, período que está a punto de cumplirse.Urbina indicó que, más allá de la viabilidad técnica, un tema pendiente es definir exactamente cómo fue que el penacho salió de suelo mexicano, un elemento necesario para determinar, por ejemplo, si Austria está obligada a devolver una pieza saqueada.En este sentido, el académico recordó que existen dos versiones sobre su salida. La primera señala que habría sido Hernán Cortés quien tomó el penacho y se lo regaló a Carlos I. La otra sostiene que fue el propio Moctezuma quien regaló la pieza a Cortés.Visto desde el ámbito jurídico, Urbina opinó que, de comprobarse la primera versión, se podría declarar que Austria está obligada a devolver una pieza saqueada, pero si fuese la segunda, no existiría ningún tipo de responsabilidad histórica ni jurídica."Podríamos establecer que sería como una especie de buena intención del gobierno de Austria de regresar ese tipo de pieza, o bien si apelara a las cortes de manera internacional, en tanto de que sea extraída de manera ilícita y de manera ilegal", precisó.Sin embargo, el investigador aclaró que, aun cuando se diera el escenario en el que Günther Fehlinger-Jahn ganara la Presidencia y decidiera proceder con la devolución, esto no sería tan sencillo y dependería de las instituciones austriacas involucradas, lo que podría incluso impedir que cumpliera su promesa.En caso de lograrse la repatriación, Urbina resaltó que se trataría de la mayor victoria de la diplomacia cultural mexicana, que sentaría un precedente importante no solo para el país, sino para toda América Latina.Incluso, refirió que, de concretarse esta devolución, se podría iniciar el proceso para recuperar otras piezas repartidas a lo largo de Europa, como lo es la máscara de Tezcatlipoca, resguardada actualmente por el Museo Británico."Si volteamos a ver a nuestras hermanas naciones latinoamericanas, también a lo largo de este proceso de colonización —inclusive durante el siglo XIX—, gran parte de nuestro patrimonio cultural lamentablemente fue saqueado", recordó Urbina.

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