Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260210/el-penacho-de-moctezuma-la-emblematica-pieza-historica-que-mexico-busca-que-regrese-al-pais-1171228427.html
El penacho de Moctezuma: la emblemática pieza histórica que México busca que regrese al país
El penacho de Moctezuma: la emblemática pieza histórica que México busca que regrese al país
Sputnik Mundo
En los últimos dos sexenios, el Gobierno de México ha centrado sus esfuerzos en la recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales sustraídos... 10.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-10T08:30+0000
2026-02-10T08:30+0000
américa latina
🎭 arte y cultura
gobierno de méxico
andrés manuel lópez obrador
méxico
austria
tenochtitlán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106195/70/1061957036_0:61:4812:2768_1920x0_80_0_0_2bc44a607f21f941c9fdae8f7d932e88.jpg
En octubre de 2020, en plena pandemia de COVID-19, la escritora e investigadora mexicana Beatriz Gutiérrez-Muller viajó a diversos países europeos, incluido Austria, para solicitar el préstamo de códices, piezas arqueológicas y objetos históricos que se encuentran en museos y colecciones de esa región. El propósito de la misión era exhibir temporalmente dicho material en el país latinoamericano, en el marco de las conmemoraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, los 200 años de la Independencia de México y los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán. Durante el viaje, Gutiérrez-Müller le entregó al presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, una carta escrita por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que este le solicitaba el retorno temporal del quetzalapanecáyotl, nombre en náhuatl del penacho de Moctezuma, que se exhibe en el Museo de Etnología de Viena. En la misiva, López Obrador ofreció a cambio una colección de piezas que datan del Segundo Imperio Mexicano —sucedido entre 1863 y 1867, durante el mandato de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica—, aunque admitió que la misión de Gutiérrez-Müller era complicada, "porque no somos ingenuos"."Es sabido que ni el propio Maximiliano de Habsburgo logró que el penacho de Moctezuma retornara a México", aseveró el exmandatario, adelantándose a la respuesta del Gobierno austríaco que, efectivamente, rechazó la solicitud mexicana alegando como causa la extrema fragilidad de la pieza. La extitular de la Secretaría de Cultura mexicana, Alejandra Frausto, declaró en un diálogo previo con Sputnik que es necesario "ir abriendo ese diálogo" para recuperar el artilugio que perteneció al dignatario mexica. Asimismo, aseguró que las autoridades continuaban trabajando en ello, aunque no siempre hay apertura del otro lado. "Creemos que, tarde o temprano (...), estos elementos sagrados que pertenecen a las culturas deben de regresar al lugar del que nunca debieron haber salido (...), comprometernos a recuperarlo", sostuvo. Según consigna el Gobierno de México, el icónico tocado del tlatoani mexica es considerado una pieza de gran relevancia histórica y simbólica, cuya manufactura se iza como testimonio de la habilidad de los maestros amantecas, artesanos que se dedicaban a la confección de atavíos y ornamentos compuestos de plumas finas.
https://noticiaslatam.lat/20220310/las-obras-prehispanicas-ademas-del-penacho-de-moctezuma-que-alberga-el-museo-de-viena--fotos-1122923720.html
méxico
austria
tenochtitlán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106195/70/1061957036_168:0:4448:3210_1920x0_80_0_0_fc23de924201d1710a5622d894f623f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🎭 arte y cultura, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, méxico, austria, tenochtitlán
🎭 arte y cultura, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, méxico, austria, tenochtitlán

El penacho de Moctezuma: la emblemática pieza histórica que México busca que regrese al país

08:30 GMT 10.02.2026
© AFP 2023 / Alexxander KleinEl penacho de Moctezuma II, el Museo de Etnología de Viena, Austria
El penacho de Moctezuma II, el Museo de Etnología de Viena, Austria - Sputnik Mundo, 1920, 10.02.2026
© AFP 2023 / Alexxander Klein
Síguenos en
En los últimos dos sexenios, el Gobierno de México ha centrado sus esfuerzos en la recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales sustraídos ilegalmente por diversos países del mundo. Una de las piezas de mayor interés para las autoridades es el emblemático Penacho de Moctezuma, en manos de Austria desde el siglo XVI.
En octubre de 2020, en plena pandemia de COVID-19, la escritora e investigadora mexicana Beatriz Gutiérrez-Muller viajó a diversos países europeos, incluido Austria, para solicitar el préstamo de códices, piezas arqueológicas y objetos históricos que se encuentran en museos y colecciones de esa región.
El propósito de la misión era exhibir temporalmente dicho material en el país latinoamericano, en el marco de las conmemoraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, los 200 años de la Independencia de México y los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán.
Durante el viaje, Gutiérrez-Müller le entregó al presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, una carta escrita por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que este le solicitaba el retorno temporal del quetzalapanecáyotl, nombre en náhuatl del penacho de Moctezuma, que se exhibe en el Museo de Etnología de Viena.
La Piedra del Sol de la cultura mexica en el recinto europeo. - Sputnik Mundo, 1920, 10.03.2022
América Latina
Las obras prehispánicas, además del penacho de Moctezuma, que alberga el Museo de Viena | Fotos
10 de marzo 2022, 18:17 GMT
En la misiva, López Obrador ofreció a cambio una colección de piezas que datan del Segundo Imperio Mexicano —sucedido entre 1863 y 1867, durante el mandato de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica—, aunque admitió que la misión de Gutiérrez-Müller era complicada, "porque no somos ingenuos".
"Es sabido que ni el propio Maximiliano de Habsburgo logró que el penacho de Moctezuma retornara a México", aseveró el exmandatario, adelantándose a la respuesta del Gobierno austríaco que, efectivamente, rechazó la solicitud mexicana alegando como causa la extrema fragilidad de la pieza.

"Se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura. No solo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural, artístico", declaró el expresidente en febrero de 2022.

La extitular de la Secretaría de Cultura mexicana, Alejandra Frausto, declaró en un diálogo previo con Sputnik que es necesario "ir abriendo ese diálogo" para recuperar el artilugio que perteneció al dignatario mexica. Asimismo, aseguró que las autoridades continuaban trabajando en ello, aunque no siempre hay apertura del otro lado.
"Creemos que, tarde o temprano (...), estos elementos sagrados que pertenecen a las culturas deben de regresar al lugar del que nunca debieron haber salido (...), comprometernos a recuperarlo", sostuvo.
Según consigna el Gobierno de México, el icónico tocado del tlatoani mexica es considerado una pieza de gran relevancia histórica y simbólica, cuya manufactura se iza como testimonio de la habilidad de los maestros amantecas, artesanos que se dedicaban a la confección de atavíos y ornamentos compuestos de plumas finas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала