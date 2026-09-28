"Logramos un enorme progreso", afirma Trump sobre diálogo con Xi

Durante la visita, los mandatarios de las dos mayores economías del mundo abordaron cuestiones comerciales y económicas, el ámbito de la inteligencia artificial, las relaciones bilaterales, la crisis ucraniana, la situación en Oriente Medio y la península de Corea, así como la situación en torno a Taiwán. Asimismo, alcanzaron un entendimiento para aliviar las tarifas arancelarias con un valor de 30.000 millones de dólares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró positivamente la visita de Estado que hizo recientemente su homólogo chino, Xi Jinping, a Washington D.C.
"Hemos logrado un progreso enorme. Los últimos tres días han sido increíbles", resaltó ante la prensa.
Durante la visita, los mandatarios de las dos mayores economías del mundo abordaron cuestiones comerciales y económicas, el ámbito de la inteligencia artificial, las relaciones bilaterales, la crisis ucraniana, la situación en Oriente Medio y la península de Corea, así como la situación en torno a Taiwán.