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"Logramos un enorme progreso", afirma Trump sobre diálogo con Xi
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró positivamente la visita de Estado que hizo recientemente su homólogo chino, Xi Jinping, a Washington D.C. 28.09.2026, Sputnik Mundo
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Durante la visita, los mandatarios de las dos mayores economías del mundo abordaron cuestiones comerciales y económicas, el ámbito de la inteligencia artificial, las relaciones bilaterales, la crisis ucraniana, la situación en Oriente Medio y la península de Corea, así como la situación en torno a Taiwán. Asimismo, alcanzaron un entendimiento para aliviar las tarifas arancelarias con un valor de 30.000 millones de dólares.
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"Logramos un enorme progreso", afirma Trump sobre diálogo con Xi

04:00 GMT 28.09.2026
© AP Photo / Kenny HolstonEl presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, en Pekín, el 14 de mayo de 2026
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, en Pekín, el 14 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró positivamente la visita de Estado que hizo recientemente su homólogo chino, Xi Jinping, a Washington D.C.
"Hemos logrado un progreso enorme. Los últimos tres días han sido increíbles", resaltó ante la prensa.
Durante la visita, los mandatarios de las dos mayores economías del mundo abordaron cuestiones comerciales y económicas, el ámbito de la inteligencia artificial, las relaciones bilaterales, la crisis ucraniana, la situación en Oriente Medio y la península de Corea, así como la situación en torno a Taiwán.
Asimismo, alcanzaron un entendimiento para aliviar las tarifas arancelarias con un valor de 30.000 millones de dólares.
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