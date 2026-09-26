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China y EEUU reducen tensiones comerciales con nuevo acuerdo arancelario
China y EEUU reducen tensiones comerciales con nuevo acuerdo arancelario
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Pekín y Washington pactaron un recorte recíproco de gravámenes por valor de 30.000 millones de dólares, esto como parte de un consenso de ocho puntos alcanzado... 26.09.2026, Sputnik Mundo
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El entendimiento también contempla la creación de un consejo comercial, la ampliación de negociaciones previas y el inicio de un diálogo sobre inteligencia artificial, incluido un canal de comunicación para incidentes relacionados con esta tecnología. Esto se produce tras una cumbre de tres días entre Xi y Trump, en un momento en que ambas naciones buscan estabilizar su lazo comercial.
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China y EEUU reducen tensiones comerciales con nuevo acuerdo arancelario

22:35 GMT 26.09.2026
© AP Photo / Alex BrandonLos presidentes de China, Xi Jinping, y de EEUU, Donald Trump.
Los presidentes de China, Xi Jinping, y de EEUU, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2026
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Pekín y Washington pactaron un recorte recíproco de gravámenes por valor de 30.000 millones de dólares, esto como parte de un consenso de ocho puntos alcanzado durante la visita del presidente Xi Jinping a Washington, según un medio occidental, que cita al Ministerio de Asuntos Exteriores de China.
El entendimiento también contempla la creación de un consejo comercial, la ampliación de negociaciones previas y el inicio de un diálogo sobre inteligencia artificial, incluido un canal de comunicación para incidentes relacionados con esta tecnología.
Esto se produce tras una cumbre de tres días entre Xi y Trump, en un momento en que ambas naciones buscan estabilizar su lazo comercial.
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