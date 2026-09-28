Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260928/canada-eliminara-los-aranceles-a-eeuu-en-cuestion-de-semanas-estima-trump-1175222458.html
Canadá eliminará los aranceles a EEUU en cuestión de semanas, estima Trump
Canadá eliminará los aranceles a EEUU en cuestión de semanas, estima Trump
Sputnik Mundo
El presidente estadounidense Donald Trump especuló que la vecina nación del norte retire los gravámenes a los productos nacionales en un plazo de tres a cuatro... 28.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-28T22:30+0000
2026-09-28T22:30+0000
internacional
donald trump
eeuu
canadá
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170641516_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_995219a3abc7d8b554c467d18177937a.jpg
Trump impuso aranceles del 50% a productos canadienses por valor de más de 27.000 millones de dólares tras el fracaso de las negociaciones comerciales. Canadá ha prometido una respuesta "dólar por dólar y tasa por tasa".
https://noticiaslatam.lat/20260922/como-impactaria-el-acercamiento-de-canada-a-la-ue-en-el-acuerdo-comercial-con-mexico-y-eeuu-1175139215.html
eeuu
canadá
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170641516_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_f016b3200d2f7076a1b631a76cb5fcd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, eeuu, canadá
donald trump, eeuu, canadá

Canadá eliminará los aranceles a EEUU en cuestión de semanas, estima Trump

22:30 GMT 28.09.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaLas tensiones entre EEUU y Canadá crecen: ¿Ottawa tiene un pie fuera del T-MEC?
Las tensiones entre EEUU y Canadá crecen: ¿Ottawa tiene un pie fuera del T-MEC? - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El presidente estadounidense Donald Trump especuló que la vecina nación del norte retire los gravámenes a los productos nacionales en un plazo de tres a cuatro semanas, con lo que pronosticó una capitulación total en la actual disputa comercial.
"Vamos a ganarlo todo. Incluso el lago Ontario ahora es el lago América", dijo a los periodistas.
Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney. - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
América Latina
Canadá vira sus esfuerzos hacia la UE: ¿es el fin del libre comercio con México y EEUU?
22 de septiembre, 01:14 GMT
Trump impuso aranceles del 50% a productos canadienses por valor de más de 27.000 millones de dólares tras el fracaso de las negociaciones comerciales. Canadá ha prometido una respuesta "dólar por dólar y tasa por tasa".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала