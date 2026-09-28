Canadá eliminará los aranceles a EEUU en cuestión de semanas, estima Trump

Trump impuso aranceles del 50% a productos canadienses por valor de más de 27.000 millones de dólares tras el fracaso de las negociaciones comerciales. Canadá ha prometido una respuesta "dólar por dólar y tasa por tasa".
El presidente estadounidense Donald Trump especuló que la vecina nación del norte retire los gravámenes a los productos nacionales en un plazo de tres a cuatro semanas, con lo que pronosticó una capitulación total en la actual disputa comercial.
"Vamos a ganarlo todo. Incluso el lago Ontario ahora es el lago América", dijo a los periodistas.
Trump impuso aranceles del 50% a productos canadienses por valor de más de 27.000 millones de dólares tras el fracaso de las negociaciones comerciales. Canadá ha prometido una respuesta "dólar por dólar y tasa por tasa".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).