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"Teherán no permitirá que EEUU sea potencia en el nuevo orden mundial": portavoz de FFAA iraníes

"Teherán no permitirá que EEUU sea potencia en el nuevo orden mundial": portavoz de FFAA iraníes

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Después de las agresiones cometidas por Washington contra la nación persa, las fuerzas armadas de Irán siguen en pie de lucha para proteger al país, afirmó el... 26.09.2026, Sputnik Mundo

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En la charla, hizo énfasis en que "la República Islámica de Irán nunca permitirá que EEUU recupere su antigua posición como potencia en el nuevo orden mundial". Al ser cuestionado sobre el estrecho de Ormuz, Shekarchi expresó que "si [los estadounidenses] llegan a intervenir ahí, recibirán una bofetada en la cara".

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