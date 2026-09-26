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"Teherán no permitirá que EEUU sea potencia en el nuevo orden mundial": portavoz de FFAA iraníes
"Teherán no permitirá que EEUU sea potencia en el nuevo orden mundial": portavoz de FFAA iraníes
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Después de las agresiones cometidas por Washington contra la nación persa, las fuerzas armadas de Irán siguen en pie de lucha para proteger al país, afirmó el... 26.09.2026, Sputnik Mundo
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En la charla, hizo énfasis en que "la República Islámica de Irán nunca permitirá que EEUU recupere su antigua posición como potencia en el nuevo orden mundial". Al ser cuestionado sobre el estrecho de Ormuz, Shekarchi expresó que "si [los estadounidenses] llegan a intervenir ahí, recibirán una bofetada en la cara".
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"Teherán no permitirá que EEUU sea potencia en el nuevo orden mundial": portavoz de FFAA iraníes

20:30 GMT 26.09.2026
© AP Photo / Vahid SalemiIrán respondió a los recientes ataques de EEUU
Irán respondió a los recientes ataques de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2026
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Después de las agresiones cometidas por Washington contra la nación persa, las fuerzas armadas de Irán siguen en pie de lucha para proteger al país, afirmó el vocero de la agrupación militar, Abolfazl Shekarchi.
"Los estadounidenses no tienen otra salida que retirarse de la región de Asia Occidental; cuanto antes se marchen, menores serán sus pérdidas", aseveró en una entrevista retomada por Tasnim.
En la charla, hizo énfasis en que "la República Islámica de Irán nunca permitirá que EEUU recupere su antigua posición como potencia en el nuevo orden mundial".
Al ser cuestionado sobre el estrecho de Ormuz, Shekarchi expresó que "si [los estadounidenses] llegan a intervenir ahí, recibirán una bofetada en la cara".
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