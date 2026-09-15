Nuevo revés judicial para Trump: Suprema Corte de EEUU invalida decreto que restringía el voto por correo

La Administración del presidente Donald Trump había presentado a comienzos de septiembre una solicitud de emergencia en defensa de la orden ejecutiva firmada de cara a las elecciones legislativas de noviembre concerniente al voto por correo.Esta acción buscaba revertir la decisión de una jueza federal con sede en Boston, quien había suspendido la entrada en vigor del nuevo reglamento, el cual establece que los estados deben proporcionar al Servicio Postal listas detalladas de los destinatarios de papeletas, además de incorporar códigos de barras únicos en los sobres de envío y devolución, una medida que buscaba prevenir fraudes.
En una votación de siete contra dos, el máximo tribunal de justicia del país norteamericano mantuvo la resolución de una instancia inferior, calificando la nueva normativa como inconstitucional.
La Administración del presidente Donald Trump había presentado a comienzos de septiembre una solicitud de emergencia en defensa de la orden ejecutiva firmada de cara a las elecciones legislativas de noviembre concerniente al voto por correo.
Esta acción buscaba revertir la decisión de una jueza federal con sede en Boston, quien había suspendido la entrada en vigor del nuevo reglamento, el cual establece que los estados deben proporcionar al Servicio Postal listas detalladas de los destinatarios de papeletas, además de incorporar códigos de barras únicos en los sobres de envío y devolución, una medida que buscaba prevenir fraudes.
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