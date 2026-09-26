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Fuerzas rusas toman control de 3 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en un día
Fuerzas rusas toman control de 3 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en un día
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Durante la última jornada, los asentamientos de Petropávlovka y Lozovaya, en la región de Járkov, así como de Márino, en la región de Sumi, pasaron bajo... 26.09.2026, Sputnik Mundo
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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control, subraya el informe diario.En el último día, la defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles del sistema Himars estadounidense y cuatro bombas guiadas.Además, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, los talleres de ensamblaje y almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Conforme al Ministerio, las FFAA de Rusia también alcanzaron 10 vehículos blindados, incluido un MaxxPro fabricado en EEUU, y un lanzador de un sistema lanzacohetes múltiple.Ucrania perdió unos 1.350 militares en las últimas 24 horas, de acuerdo con el organismo. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 160 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.
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Fuerzas rusas toman control de 3 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en un día
Durante la última jornada, los asentamientos de Petropávlovka y Lozovaya, en la región de Járkov, así como de Márino, en la región de Sumi, pasaron bajo control de las FFAA de Rusia, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, las tropas rusas derribaron 1.222 drones ucranianos, agregan desde el ente castrense.
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control, subraya el informe diario.
En el último día, la defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles del sistema Himars estadounidense y cuatro bombas guiadas.
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, los talleres de ensamblaje y almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.
Conforme al Ministerio, las FFAA de Rusia también alcanzaron 10 vehículos blindados, incluido un MaxxPro fabricado en EEUU, y un lanzador de un sistema lanzacohetes múltiple.
Ucrania perdió unos 1.350 militares en las últimas 24 horas, de acuerdo con el organismo. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 160 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 246.342 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.033 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.781 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.561 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 72.889 vehículos militares especiales.
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