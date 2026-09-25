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Rusia libera 13 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 13 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates

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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron tres localidades en la república popular de Donetsk, dos en la región de Zaporozhie, además de ocho en la región de... 25.09.2026, Sputnik Mundo

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De este modo, fueron liberadas las localidades de Márievka, Gulevó y Dobropolie (Máloye), en la república popular de Donetsk, además de Zeliónaya Dibrova y Svétlaya Dolina, en la región de Zaporozhie.En la región de Járkov, el Ejército de Rusia siguió estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, estableció control sobre ocho asentamientos, entre ellos:En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.900 militares ucranianos abatidos, detallan desde el ente castrense.A estas bajas se suman más de 1.900 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 1.490 en la de la agrupación Norte, más de 1.510 en la del grupo Oeste, más de 1.340 en la del grupo Sur y alrededor de 300 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron dos ataques masivos y siete combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas. Asimismo, fueron alcanzadas las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de FFAA de Ucrania. En particular, se destruyeron 18 buques, agregan desde el organismo. Las tropas rusas también alcanzaron 75 vehículos blindados.Durante los últimos siete días, la defensa antiaérea rusa interceptó 34 bombas guiadas, ocho misiles Flamingo ucranianos, 12 proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 6.011 drones ucranianos. A su vez, La Flota del Mar Negro destruyó cuatro lanchas no tripuladas.

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