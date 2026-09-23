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Rusia no suspenderá su operación militar en Ucrania para mantener negociaciones, declara el canciller ruso | Video
Rusia no suspenderá su operación militar en Ucrania para mantener negociaciones, declara el canciller ruso | Video
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Moscú está dispuesta a negociar hasta alcanzar una paz duradera y justa en Ucrania, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, interviniendo ante el Consejo de... 23.09.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a los recientes contactos entre Rusia y EEUU en torno a la cuestión ucraniana, Lavrov destacó que los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, confirmaron en su última visita a Moscú el interés de Washington en contribuir a alcanzar una solución al conflicto en Ucrania.Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso indicó que Ucrania habría mantenido las fronteras de 1991 si los europeos hubieran obligado a la oposición ucraniana a cumplir los acuerdos en 2014.Con ello, comentó el nuevo entierro en Kiev de los colaboradores de Hitler, lo cual, según sus palabras, se convirtió en el punto álgido de la nazificación de Ucrania, mientras que los antiguos aliados de Moscú en la lucha contra el nazismo no prestan atención a tales acciones de Volodímir Zelenski.Durante su intervención, Lavrov también precisó que la parte rusa espera que el nuevo secretario general de la ONU devuelva el lenguaje de las declaraciones de la Secretaría "al cauce del derecho internacional", lo cual ayudaría a Occidente y, sobre todo, a Europa, a "volver a la realidad y a darse cuenta de las consecuencias a las que conduce —y ya ha conducido— su imprudente política de apoyo incondicional al nazismo ucraniano".
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Moscú está dispuesta a negociar hasta alcanzar una paz duradera y justa en Ucrania, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, interviniendo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, Rusia no va a pausar el curso de la operación especial militar en Ucrania durante el período de negociaciones, aseveró.
"Rusia, tal y como ha confirmado en repetidas ocasiones el presidente [ruso Vladímir] Putin, está dispuesta a negociar para alcanzar precisamente esa paz sostenible y justa (…) Sin embargo, habiendo aprendido de la amarga experiencia, no vamos a hacer pausa durante el período de negociaciones", postuló.
En cuanto a los recientes contactos entre Rusia y EEUU en torno a la cuestión ucraniana, Lavrov destacó que los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, confirmaron en su última visita a Moscú el interés de Washington en contribuir a alcanzar una solución al conflicto en Ucrania.
Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso indicó que Ucrania habría mantenido las fronteras de 1991 si los europeos hubieran obligado a la oposición ucraniana a cumplir los acuerdos en 2014.
Con ello, comentó el nuevo entierro en Kiev de los colaboradores de Hitler, lo cual, según sus palabras, se convirtió en el punto álgido de la nazificación de Ucrania, mientras que los antiguos aliados de Moscú en la lucha contra el nazismo no prestan atención a tales acciones de Volodímir Zelenski.
"El apogeo de la nazificación de Ucrania fue el reciente acto de reverencia de Zelenski y otros dirigentes de su régimen ante los restos mortales de los colaboradores de Hitler, que habían sido trasladados desde Europa con honores reales para ser enterrados de nuevo en Kiev (...) Es lamentable que nuestros antiguos aliados en la lucha contra el nazismo hitleriano hagan la vista gorda ante este tipo de excentricidades", señaló.
Durante su intervención, Lavrov también precisó que la parte rusa espera que el nuevo secretario general de la ONU devuelva el lenguaje de las declaraciones de la Secretaría "al cauce del derecho internacional", lo cual ayudaría a Occidente y, sobre todo, a Europa, a "volver a la realidad y a darse cuenta de las consecuencias a las que conduce —y ya ha conducido— su imprudente política de apoyo incondicional al nazismo ucraniano".
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