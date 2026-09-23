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Rusia no suspenderá su operación militar en Ucrania para mantener negociaciones, declara el canciller ruso | Video

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Moscú está dispuesta a negociar hasta alcanzar una paz duradera y justa en Ucrania, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, interviniendo ante el Consejo de... 23.09.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a los recientes contactos entre Rusia y EEUU en torno a la cuestión ucraniana, Lavrov destacó que los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, confirmaron en su última visita a Moscú el interés de Washington en contribuir a alcanzar una solución al conflicto en Ucrania.Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso indicó que Ucrania habría mantenido las fronteras de 1991 si los europeos hubieran obligado a la oposición ucraniana a cumplir los acuerdos en 2014.Con ello, comentó el nuevo entierro en Kiev de los colaboradores de Hitler, lo cual, según sus palabras, se convirtió en el punto álgido de la nazificación de Ucrania, mientras que los antiguos aliados de Moscú en la lucha contra el nazismo no prestan atención a tales acciones de Volodímir Zelenski.Durante su intervención, Lavrov también precisó que la parte rusa espera que el nuevo secretario general de la ONU devuelva el lenguaje de las declaraciones de la Secretaría "al cauce del derecho internacional", lo cual ayudaría a Occidente y, sobre todo, a Europa, a "volver a la realidad y a darse cuenta de las consecuencias a las que conduce —y ya ha conducido— su imprudente política de apoyo incondicional al nazismo ucraniano".

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Rusia no suspenderá su operación militar en Ucrania para mantener negociaciones Sputnik Mundo Rusia no suspenderá su operación militar en Ucrania para mantener negociaciones 2026-09-23T19:10+0000 true PT0M46S

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