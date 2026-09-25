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"Es mentira": banqueros mexicanos niegan que usar efectivo sea menos costoso que pagos digitales

"Es mentira": banqueros mexicanos niegan que usar efectivo sea menos costoso que pagos digitales

Sputnik Mundo

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México descartó que, a pesar de que esta creencia se ha extendido a lo largo de los años, es un mito que... 25.09.2026, Sputnik Mundo

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De igual manera, el líder de la CNBV resaltó que emplear efectivo tiene mayores costos, que van desde cómo resguardarlo, hasta caer en delitos como las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto ocurre después de que, a inicios de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciara un conjunto de reformas para ser analizadas por el Congreso de la Unión, donde se incluyó la Ley de economía digital, que busca aumentar las transacciones con el uso de plataformas.

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