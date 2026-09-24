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Strike Warrior 26: la OTAN ensaya el cierre de la salida de Rusia al Atlántico
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El 21 de septiembre comenzaron en el noroeste de Europa las maniobras de la OTAN Strike Warrior-26, bajo el mando del Reino Unido, que se prolongarán hasta el... 24.09.2026, Sputnik Mundo
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Esta ruta es utilizada por los submarinos rusos de la Flota del Norte para acceder al Atlántico y tiene un interés estratégico para Rusia.Sputnik te ofrece información detallada sobre estos ejercicios y los riesgos que conllevan.
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La OTAN ensaya la interceptación de buques y el bloqueo del Báltico
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Strike Warrior 26: la OTAN ensaya el cierre de la salida de Rusia al Atlántico
El 21 de septiembre comenzaron en el noroeste de Europa las maniobras de la OTAN Strike Warrior-26, bajo el mando del Reino Unido, que se prolongarán hasta el 9 de octubre. En ellas, la Alianza ensaya el bloqueo de la salida del Báltico al Atlántico y el cierre de la brecha GIUK, situada entre las islas Feroe e Islandia.
Esta ruta es utilizada por los submarinos rusos de la Flota del Norte para acceder al Atlántico y tiene un interés estratégico para Rusia.
Sputnik te ofrece información detallada sobre estos ejercicios y los riesgos que conllevan.
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