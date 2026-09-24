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Strike Warrior 26: la OTAN ensaya el cierre de la salida de Rusia al Atlántico

Strike Warrior 26: la OTAN ensaya el cierre de la salida de Rusia al Atlántico

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El 21 de septiembre comenzaron en el noroeste de Europa las maniobras de la OTAN Strike Warrior-26, bajo el mando del Reino Unido, que se prolongarán hasta el... 24.09.2026, Sputnik Mundo

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Esta ruta es utilizada por los submarinos rusos de la Flota del Norte para acceder al Atlántico y tiene un interés estratégico para Rusia.Sputnik te ofrece información detallada sobre estos ejercicios y los riesgos que conllevan.

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La OTAN ensaya la interceptación de buques y el bloqueo del Báltico Sputnik Mundo La OTAN ensaya la interceptación de buques y el bloqueo del Báltico 2026-09-24T12:07+0000 true PT0M37S

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