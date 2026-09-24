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Las tropas rusas liberan 4 localidades en el último día de combates

Las tropas rusas liberan 4 localidades en el último día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre dos asentamientos en la región de Járkov, donde siguen estrechando el cerco alrededor de las... 24.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-24T16:01+0000

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Asimismo, el Ejército ruso liberó las localidades de Dobropólei (Máloye), en la república popular de Donetsk, y Svétlaya Dolina, en la región de Zaporozhie.Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y combustible, instalaciones de energía utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de almacenamiento de drones de largo y mediano alcance y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 140 zonas.La defensa antiaérea de Rusia derribó 244 drones, indican desde el ente castrense. La Flota del Mar Negro, a su vez, destruyó una lancha no tripulada.Además, las FFAA de Rusia alcanzaron tres carros de combate, incluido un Leopard alemán, y seis vehículos blindados.En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.290 militares, se desprende del informe diario. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 375 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 225 militares.

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