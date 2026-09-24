Las tropas rusas liberan 4 localidades en el último día de combates
© Sputnik / Alexey Maishev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre dos asentamientos en la región de Járkov, donde siguen estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, en la última jornada, fueron liberadas dos localidades más, agregan desde el organismo.
"En el cerco establecido como resultado de las acciones activas, fue tomado el control de las localidades de Búzovo y Jizhniakovo, en la región de Járkov", indica el comunicado.
Asimismo, el Ejército ruso liberó las localidades de Dobropólei (Máloye), en la república popular de Donetsk, y Svétlaya Dolina, en la región de Zaporozhie.
Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y combustible, instalaciones de energía utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de almacenamiento de drones de largo y mediano alcance y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 140 zonas.
La defensa antiaérea de Rusia derribó 244 drones, indican desde el ente castrense. La Flota del Mar Negro, a su vez, destruyó una lancha no tripulada.
Además, las FFAA de Rusia alcanzaron tres carros de combate, incluido un Leopard alemán, y seis vehículos blindados.
En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.290 militares, se desprende del informe diario. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 375 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 225 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 244.371 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.019 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.780 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.552 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 72.735 vehículos militares especiales.
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