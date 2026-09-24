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"Amenaza directa a la moratoria": Rusia alerta sobre los preparativos de EEUU para reanudar las pruebas nucleares

"Amenaza directa a la moratoria": Rusia alerta sobre los preparativos de EEUU para reanudar las pruebas nucleares

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El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió sobre los preparativos de Estados Unidos para retomar las pruebas nucleares, lo que amenazaría la moratoria... 24.09.2026, Sputnik Mundo

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Este comunicado fue publicado con motivo del 30.º aniversario del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE).La funcionaria tildó de inconsistentes las tentativas de los estadounidenses de acusar a otros países de acciones supuestamente incompatibles con el TPCE.Zajárova consignó que de los 188 países signatarios del TPCE, 179 lo ratificaron, pero la entrada en vigor del tratado sigue en el aire.Cabe destacar, subrayó, la rapidez con la que el Congreso estadounidense aprueba las leyes que interesan a la élite política.El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) que prohíbe todos los ensayos nucleares, se abrió a la firma el 24 de septiembre de 1996. El Senado estadounidense se negó a ratificar el tratado en 1999.Rusia y el TPCEEn cuanto a Rusia, la diplomática aseveró que el país euroasiático sigue siendo parte del TPCE con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva.No obstante, si EEUU u otros Estados signatarios del Tratado llevaran a cabo ensayos nucleares reales, Rusia también se vería obligada a adoptar medidas de respuesta, citó las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, al respecto.Además, Zajárova puso de relieve que Rusia fue la primera de las cinco grandes potencias nucleares en adherirse al TPCE, el mismo día en que se abrió a la firma, el 24 de septiembre de 1996.En 2023, Rusia retiró su ratificación, "restableciendo así el equilibrio con EEUU" en cuanto a las obligaciones de derecho internacional en este ámbito, apuntó Zajárova.

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