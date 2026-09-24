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"Amenaza directa a la moratoria": Rusia alerta sobre los preparativos de EEUU para reanudar las pruebas nucleares
"Amenaza directa a la moratoria": Rusia alerta sobre los preparativos de EEUU para reanudar las pruebas nucleares
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El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió sobre los preparativos de Estados Unidos para retomar las pruebas nucleares, lo que amenazaría la moratoria... 24.09.2026, Sputnik Mundo
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Este comunicado fue publicado con motivo del 30.º aniversario del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE).La funcionaria tildó de inconsistentes las tentativas de los estadounidenses de acusar a otros países de acciones supuestamente incompatibles con el TPCE.Zajárova consignó que de los 188 países signatarios del TPCE, 179 lo ratificaron, pero la entrada en vigor del tratado sigue en el aire.Cabe destacar, subrayó, la rapidez con la que el Congreso estadounidense aprueba las leyes que interesan a la élite política.El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) que prohíbe todos los ensayos nucleares, se abrió a la firma el 24 de septiembre de 1996. El Senado estadounidense se negó a ratificar el tratado en 1999.Rusia y el TPCEEn cuanto a Rusia, la diplomática aseveró que el país euroasiático sigue siendo parte del TPCE con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva.No obstante, si EEUU u otros Estados signatarios del Tratado llevaran a cabo ensayos nucleares reales, Rusia también se vería obligada a adoptar medidas de respuesta, citó las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, al respecto.Además, Zajárova puso de relieve que Rusia fue la primera de las cinco grandes potencias nucleares en adherirse al TPCE, el mismo día en que se abrió a la firma, el 24 de septiembre de 1996.En 2023, Rusia retiró su ratificación, "restableciendo así el equilibrio con EEUU" en cuanto a las obligaciones de derecho internacional en este ámbito, apuntó Zajárova.
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"Amenaza directa a la moratoria": Rusia alerta sobre los preparativos de EEUU para reanudar las pruebas nucleares

08:40 GMT 24.09.2026 (actualizado: 08:50 GMT 24.09.2026)
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia
María Zajárova, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 24.09.2026
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El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió sobre los preparativos de Estados Unidos para retomar las pruebas nucleares, lo que amenazaría la moratoria vigente desde 1992.

"Genera especial preocupación lo que dicen desde Washington últimamente. La instrucción del presidente estadounidense [Donald] Trump del 29 de octubre de 2025 para iniciar los preparativos de las pruebas nucleares no son solo palabras; de hecho, representa una amenaza directa a la moratoria que impide que el mundo se deslice hacia una nueva carrera de armas nucleares", señaló la portavoz de la institución, María Zajárova.

Este comunicado fue publicado con motivo del 30.º aniversario del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE).
La funcionaria tildó de inconsistentes las tentativas de los estadounidenses de acusar a otros países de acciones supuestamente incompatibles con el TPCE.
"Como es sabido, cuando se escuchan este tipo de declaraciones desde Washington, significa que los estadounidenses tienen nuevamente la intención de renunciar a sus compromisos internacionales", enfatizó.
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Zajárova consignó que de los 188 países signatarios del TPCE, 179 lo ratificaron, pero la entrada en vigor del tratado sigue en el aire.
"La causa es la posición de algunas naciones, en primer lugar de EEUU que en décadas no ha tomado medidas eficaces para ratificarlo. Las declaraciones del liderazgo estadounidense de que el proyecto de ley correspondiente no pasará por el Congreso no se sostienen", remarcó.
Cabe destacar, subrayó, la rapidez con la que el Congreso estadounidense aprueba las leyes que interesan a la élite política.
El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) que prohíbe todos los ensayos nucleares, se abrió a la firma el 24 de septiembre de 1996. El Senado estadounidense se negó a ratificar el tratado en 1999.

Rusia y el TPCE

En cuanto a Rusia, la diplomática aseveró que el país euroasiático sigue siendo parte del TPCE con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva.
"Rusia sigue respetando su moratoria voluntaria sobre los ensayos nucleares, establecida ya por la URSS en 1990", subrayó.
No obstante, si EEUU u otros Estados signatarios del Tratado llevaran a cabo ensayos nucleares reales, Rusia también se vería obligada a adoptar medidas de respuesta, citó las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, al respecto.
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Además, Zajárova puso de relieve que Rusia fue la primera de las cinco grandes potencias nucleares en adherirse al TPCE, el mismo día en que se abrió a la firma, el 24 de septiembre de 1996.
"Durante más de 20 años mantuvimos esta posición, incluso cuando Washington no avanzaba ni un paso en el proceso de ratificación del tratado. Pero esto no podía durar eternamente", prosiguió.
En 2023, Rusia retiró su ratificación, "restableciendo así el equilibrio con EEUU" en cuanto a las obligaciones de derecho internacional en este ámbito, apuntó Zajárova.
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