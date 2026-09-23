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Abelardo de la Espriella ordena militarizar un ícono del turismo colombiano

Abelardo de la Espriella ordena militarizar un ícono del turismo colombiano

Sputnik Mundo

El Gobierno de Colombia desplegó a las Fuerzas Armadas en la ciudad de Santa Marta, en la región Caribe, tras el aumento de amenazas a comerciantes y... 23.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-23T20:11+0000

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la militarización de la ciudad de Santa Marta —capital del departamento de Magdalena, en la costa Caribe del país— para combatir "las amenazas y los actos de intimidación" cometidos en los últimos días por la organización criminal denominada Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, a la que el Gobierno había comenzado a desarticular semanas atrás.De la Espriella adelantó que, mientras dure la militarización de la ciudad, la Fuerza Pública tendrá la instrucción de "blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley". De todas maneras, el presidente enfatizó que "aquí el que no se someta será dado de baja".Apenas horas después de su anuncio, el mandatario visitó la ciudad —de poco más de 500.000 habitantes, pero considerada uno de los destinos turísticos más importantes del país— para acompañar varios de los operativos policiales y militares en la zona. Una de las primeras acciones permitió neutralizar a alias Cholo, un criminal sindicado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Las operaciones incluyeron, además, el despliegue de aviones caza Kfir de la Fuerza Aérea de Colombia, que en las primeras horas de la militarización sobrevolaron "puntos estratégicos y la zona urbana de Santa Marta" para asegurar el control territorial.Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, anunció la llegada a Santa Marta de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, un cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas de Colombia especializada en el combate urbano y considerada entre las fuerzas especiales mejor preparadas de la región.De acuerdo al Gobierno, el incremento de la violencia en Santa Marta se produjo a modo de retaliación por las acciones iniciales que el Gobierno había tenido en la zona y que derivó en la muerte o captura de varios cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre ellos, el conocido como Bendito Menor.Según el ministro Mora, que este miércoles debió afrontar una moción de censura en el Congreso promovida por la oposición por su supuesta responsabilidad en víctimas colaterales de bombardeos a grupos criminales, aseguró que las organizaciones buscan responder a los "golpes demoledores" que ha dado el Gobierno colombiano desde su asunción, el 7 de agosto."Al verse golpeados en la cabeza, estos bandidos han pretendido amedrentar a comerciantes, bloquear vías y sembrar zozobra en la población", aseguró Mora.

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