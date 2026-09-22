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"Experiencia que despierta la curiosidad": SputnikPro reúne a periodistas de 16 países en un módulo presencial
"Experiencia que despierta la curiosidad": SputnikPro reúne a periodistas de 16 países en un módulo presencial
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El programa de esta edición del proyecto SputnikPro está dedicado a las particularidades de la cobertura periodística de las noticias internacionales. En el... 22.09.2026, Sputnik Mundo
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Ante los asistentes intervinieron representantes del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) y de la agencia estatal rusa de cooperación humanitaria, Rossotrudnichestvo.En la ceremonia de inauguración intervinieron el director para la Cooperación Internacional del grupo mediático, Vasili Pushkov, la jefa del Departamento de Asuntos Juveniles de la Dirección de Diplomacia Pública de Rossotrudnichestvo, Ana Sálnikova, y el director de la Dirección de Relaciones con los países de Oriente Medio, África y Europa del Comité de Turismo de la Ciudad de Moscú, Magomed Mezhiyev. Los anfitriones expusieron las tendencias en el panorama mediático mundial y los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación modernos. Asimismo, expresaron su esperanza de que, durante su estancia en Moscú, los participantes desarrollen nuevas ideas para proyectos conjuntos, al tiempo que los invitaron a colaborar con las Casas Rusas en el extranjero.Por su parte, Phal Niseiy Sao, el editor jefe del portal de noticias camboyano Cambodianess, destacó la posibilidad de "aprender más sobre las prácticas periodísticas de Rusia e intercambiar ideas con otros periodistas y expertos en medios de comunicación". El proyecto SputnikPro se realiza en colaboración con Rossotrudnichestvo, en el marco del programa Nueva Generación.
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"Experiencia que despierta la curiosidad": SputnikPro reúne a periodistas de 16 países en un módulo presencial

18:56 GMT 22.09.2026
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SputnikPro reúne a periodistas de 16 países en un módulo presencial - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
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El programa de esta edición del proyecto SputnikPro está dedicado a las particularidades de la cobertura periodística de las noticias internacionales. En el módulo participan 18 jóvenes periodistas de América Latina, Asia, África y Oriente Medio.
Ante los asistentes intervinieron representantes del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) y de la agencia estatal rusa de cooperación humanitaria, Rossotrudnichestvo.
En la ceremonia de inauguración intervinieron el director para la Cooperación Internacional del grupo mediático, Vasili Pushkov, la jefa del Departamento de Asuntos Juveniles de la Dirección de Diplomacia Pública de Rossotrudnichestvo, Ana Sálnikova, y el director de la Dirección de Relaciones con los países de Oriente Medio, África y Europa del Comité de Turismo de la Ciudad de Moscú, Magomed Mezhiyev.
Los anfitriones expusieron las tendencias en el panorama mediático mundial y los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación modernos. Asimismo, expresaron su esperanza de que, durante su estancia en Moscú, los participantes desarrollen nuevas ideas para proyectos conjuntos, al tiempo que los invitaron a colaborar con las Casas Rusas en el extranjero.

"Es muy importante comprender las cosas a través de los expertos y conocer diferentes perspectivas. Hay distintos aspectos de la realidad que es importante conocer y comprender. Esta experiencia despierta la curiosidad", compartió su visión el jefe de la oficina de la agencia de noticias india Hindusthan Samachar, Anoop Sharma.

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Por su parte, Phal Niseiy Sao, el editor jefe del portal de noticias camboyano Cambodianess, destacó la posibilidad de "aprender más sobre las prácticas periodísticas de Rusia e intercambiar ideas con otros periodistas y expertos en medios de comunicación".
"Espero adquirir conocimientos prácticos y nuevas perspectivas que puedan contribuir a fortalecer las alianzas profesionales con representantes de los medios de comunicación de diferentes países", agregó.
El proyecto SputnikPro se realiza en colaboración con Rossotrudnichestvo, en el marco del programa Nueva Generación.
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