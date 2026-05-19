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Sputnik organizó su primer taller para estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM) de la capital peruana, Lima... 19.05.2026, Sputnik Mundo
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Durante el encuentro, el corresponsal de Sputnik Víctor Ternovsky discutió con los futuros periodistas sobre las transformaciones que atraviesa la profesión a nivel global. Entre los temas abordados se encuentran la difusión de noticias falsas, la adopción y el desarrollo extensivo de tecnologías de inteligencia artificial, así como el desplazamiento de las audiencias hacia las redes sociales.Las autoridades académicas valoraron positivamente la iniciativa. El director de la Escuela Profesional de Periodismo, Luis Chamorro, subrayó que el mundo actual avanza a una "velocidad vertiginosa", caracterizándose por ser simultáneamente interconectado y fragmentado, lo que genera nuevos retos para el ejercicio periodístico. En este contexto, añadió que este tipo de iniciativas permiten "romper la burbuja previa, contrastar, verificar y extender el terreno informativo", elementos esenciales en la formación de los periodistas actuales.Por su parte, el periodista de Latina Noticias y docente de la universidad, José Alván, señaló que desde hace tiempo impulsaba la colaboración entre la UJBM y Sputnik, dado que la universidad cuenta con más de 50 años formando periodistas y desempeña un papel clave en el ámbito periodístico nacional.
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Estudiantes peruanos se unen al proyecto SputnikPro

17:24 GMT 19.05.2026
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Sputnik fortalece su cooperación mediática con Perú - Sputnik Mundo, 1920, 19.05.2026
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Sputnik organizó su primer taller para estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM) de la capital peruana, Lima, creando un espacio para debatir los principales desafíos del periodismo contemporáneo.
Durante el encuentro, el corresponsal de Sputnik Víctor Ternovsky discutió con los futuros periodistas sobre las transformaciones que atraviesa la profesión a nivel global. Entre los temas abordados se encuentran la difusión de noticias falsas, la adopción y el desarrollo extensivo de tecnologías de inteligencia artificial, así como el desplazamiento de las audiencias hacia las redes sociales.
Las autoridades académicas valoraron positivamente la iniciativa. El director de la Escuela Profesional de Periodismo, Luis Chamorro, subrayó que el mundo actual avanza a una "velocidad vertiginosa", caracterizándose por ser simultáneamente interconectado y fragmentado, lo que genera nuevos retos para el ejercicio periodístico. En este contexto, añadió que este tipo de iniciativas permiten "romper la burbuja previa, contrastar, verificar y extender el terreno informativo", elementos esenciales en la formación de los periodistas actuales.
Por su parte, el periodista de Latina Noticias y docente de la universidad, José Alván, señaló que desde hace tiempo impulsaba la colaboración entre la UJBM y Sputnik, dado que la universidad cuenta con más de 50 años formando periodistas y desempeña un papel clave en el ámbito periodístico nacional.

"Siempre quería establecer los vínculos entre Sputnik y la universidad (...) y me da mucho gusto que se establezcan este tipo de vínculos, y yo estoy muy agradecido", comentó.

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