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Rusia libera dos localidades y abate más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates
Rusia libera dos localidades y abate más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates
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Las Fuerzas Armadas rusas establecieron control sobre las localidades de Pólnaya y Novoalexándrovka en la región de Járkov, informan desde el Ministerio de... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 430 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania. El grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 265 militares.Mientras tanto, el Ejército ruso asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura logística, energética y de transporte de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, aeródromos militares, depósitos de municiones, combustibles y equipos militares, talleres de ensamblaje y lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.A la vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, cuatro proyectiles del sistema Himars, al mismo tiempo que derribó 634 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera dos localidades y abate más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates
Las Fuerzas Armadas rusas establecieron control sobre las localidades de Pólnaya y Novoalexándrovka en la región de Járkov, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.395 militares en todos los frentes, agregan desde el ente.
"El grupo de fuerzas ruso Norte estrecha el cerco [alrededor de las formaciones enemigas rodeadas] y amplía la zona exterior de control. Como resultado de estas acciones decisivas, fueron tomadas bajo control las localidades de Pólnaya y Novoalexándrovka, en la región de Járkov", señala el organismo castrense.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 430 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania. El grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 265 militares.
Mientras tanto, el Ejército ruso asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura logística, energética y de transporte de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, aeródromos militares, depósitos de municiones, combustibles y equipos militares, talleres de ensamblaje y lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
A la vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, cuatro proyectiles del sistema Himars, al mismo tiempo que derribó 634 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev
y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 242.630 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.982 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.780 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.529 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 72.465 vehículos militares especiales.
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