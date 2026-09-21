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Rusia libera dos localidades y abate más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates

Rusia libera dos localidades y abate más de 1.400 militares ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas rusas establecieron control sobre las localidades de Pólnaya y Novoalexándrovka en la región de Járkov, informan desde el Ministerio de... 21.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 430 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania. El grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 265 militares.Mientras tanto, el Ejército ruso asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura logística, energética y de transporte de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, aeródromos militares, depósitos de municiones, combustibles y equipos militares, talleres de ensamblaje y lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.A la vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, cuatro proyectiles del sistema Himars, al mismo tiempo que derribó 634 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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