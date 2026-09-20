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Algunos países ponen trabas a la votación rusa en el extranjero, denuncia Moscú
Algunos países ponen trabas a la votación rusa en el extranjero, denuncia Moscú
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La votación de los ciudadanos rusos en el extranjero transcurre en condiciones difíciles, comentó la jefa de la Comisión Central Electoral de Rusia, Ela... 20.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-20T12:58+0000
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Agregó que el concepto de 'países no amistosos' resulta "demasiado suave", ya que no refleja plenamente la política que estos Estados mantienen hacia Rusia. No obstante, pese a las dificultades, gracias a los esfuerzos de la Cancillería rusa fue posible habilitar centros de votación adicionales.Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal, así como varios comicios regionales. Los ciudadanos rusos que se encuentren en el extranjero durante los días de las elecciones pueden sufragar en más de 300 centros de votación en 152 Estados, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En la mayoría de estos países, la votación se organizará únicamente el 20 de septiembre.
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Algunos países ponen trabas a la votación rusa en el extranjero, denuncia Moscú
La votación de los ciudadanos rusos en el extranjero transcurre en condiciones difíciles, comentó la jefa de la Comisión Central Electoral de Rusia, Ela Pamfílova. Del 18 al 20 de septiembre, el país celebra elecciones para renovar la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales.
"Lamentablemente, la emisión del voto de nuestros ciudadanos en el territorio de varios 'países no amistosos' (…) se lleva a cabo en condiciones muy difíciles", señaló Pamfílova.
Agregó que el concepto de 'países no amistosos' resulta "demasiado suave", ya que no refleja plenamente la política que estos Estados mantienen hacia Rusia
. No obstante, pese a las dificultades, gracias a los esfuerzos de la Cancillería rusa fue posible habilitar centros de votación adicionales.
Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal, así como varios comicios regionales.
Los ciudadanos rusos que se encuentren en el extranjero durante los días de las elecciones pueden sufragar en más de 300 centros de votación en 152 Estados, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En la mayoría de estos países, la votación se organizará únicamente el 20 de septiembre.