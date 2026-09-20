Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260920/algunos-paises-ponen-trabas-a-la-votacion-rusa-en-el-extranjero-denuncia-moscu-1175126275.html
Algunos países ponen trabas a la votación rusa en el extranjero, denuncia Moscú
Algunos países ponen trabas a la votación rusa en el extranjero, denuncia Moscú
Sputnik Mundo
La votación de los ciudadanos rusos en el extranjero transcurre en condiciones difíciles, comentó la jefa de la Comisión Central Electoral de Rusia, Ela... 20.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-20T12:58+0000
2026-09-20T12:58+0000
internacional
rusia
elecciones
ela pamfílova
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/14/1175126432_0:66:1196:739_1920x0_80_0_0_d826b46e16fcf710e1540daced4f8de6.jpg
Agregó que el concepto de 'países no amistosos' resulta "demasiado suave", ya que no refleja plenamente la política que estos Estados mantienen hacia Rusia. No obstante, pese a las dificultades, gracias a los esfuerzos de la Cancillería rusa fue posible habilitar centros de votación adicionales.Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal, así como varios comicios regionales. Los ciudadanos rusos que se encuentren en el extranjero durante los días de las elecciones pueden sufragar en más de 300 centros de votación en 152 Estados, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En la mayoría de estos países, la votación se organizará únicamente el 20 de septiembre.
https://noticiaslatam.lat/20260920/rusia-repele-un-ataque-ucraniano-contra-moscu-dirigido-a-sabotear-las-elecciones-informa-el-alcalde-1175125528.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/14/1175126432_62:0:1135:805_1920x0_80_0_0_4ff6bcb7d7414eaf7b71993b03f2cf2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, elecciones, ela pamfílova, política
rusia, elecciones, ela pamfílova, política

Algunos países ponen trabas a la votación rusa en el extranjero, denuncia Moscú

12:58 GMT 20.09.2026
© Sputnik / Alexander Logunov / Acceder al contenido multimediaCiudadanos rusos votan en uno de los centros de votación de Roma, Italia.
Ciudadanos rusos votan en uno de los centros de votación de Roma, Italia. - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
© Sputnik / Alexander Logunov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La votación de los ciudadanos rusos en el extranjero transcurre en condiciones difíciles, comentó la jefa de la Comisión Central Electoral de Rusia, Ela Pamfílova. Del 18 al 20 de septiembre, el país celebra elecciones para renovar la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales.

"Lamentablemente, la emisión del voto de nuestros ciudadanos en el territorio de varios 'países no amistosos' (…) se lleva a cabo en condiciones muy difíciles", señaló Pamfílova.

Agregó que el concepto de 'países no amistosos' resulta "demasiado suave", ya que no refleja plenamente la política que estos Estados mantienen hacia Rusia. No obstante, pese a las dificultades, gracias a los esfuerzos de la Cancillería rusa fue posible habilitar centros de votación adicionales.
Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal, así como varios comicios regionales.
Los ciudadanos rusos que se encuentren en el extranjero durante los días de las elecciones pueden sufragar en más de 300 centros de votación en 152 Estados, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En la mayoría de estos países, la votación se organizará únicamente el 20 de septiembre.
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
Defensa
Rusia repele un ataque de drones ucraniano dirigido a sabotear las elecciones, informa el alcalde Moscú
05:05 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала