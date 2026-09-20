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La República Democrática del Congo comienza las pruebas con la nueva vacuna ante la crisis por el ébola

La República Democrática del Congo comienza las pruebas con la nueva vacuna ante la crisis por el ébola

Sputnik Mundo

En medio de la crisis sanitaria registrada en el país africano desde mayo, las autoridades sanitarias iniciaron una campaña para inyectar a la población local... 20.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública de RDC, esta epidemia ya es la más mortífera que ha enfrentado la nación, con un total de 3.639 muertes y más de 7.541 contagios.Con estas cifras, se superan los números alcanzados en la última epidemia, ocurrida entre 2018 y 2020, la cual registró cerca de 2.300 muertes y 3.500 contagios.Al margen de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con Médicos Sin Fronteras, inició una campaña de vacunación como parte de un estudio para probar una nueva vacuna contra el ébola, la Ervebo.La campaña inició entre el 18 y 19 de septiembre en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, esta última el epicentro de la actual pandemia.El estudio durará entre nueve y 12 meses y estará enfocado principalmente a trabajadores de la salud de primera línea, para tratar de reducir el riesgo de contagio de quienes atienden a los pacientes y posibles contagios.En total, se espera que un total de 20.000 trabajadores sean inmunizados con esta vacuna, la cual, de forma específica, no combate la cepa Bundibugyo, responsable de la crisis sanitaria en RDC.Las autoridades médicas explicaron que Ervebo fue creada para combatir la cepa Zaire, la más común. Sin embargo, esperan que la inmunización pueda tener "cierto nivel de protección cruzada", según las estimaciones de la coordinadora de investigación de Médicos Sin Fronteras, Nana Mimbu.En los últimos 50 años, este virus ha provocado la muerte de más de 15.000 personas en África. Se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una grave fiebre hemorrágica.

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