https://noticiaslatam.lat/20260816/ebola-provoca-la-muerte-de-una-persona-cada-30-minutos-en-republica-democratica-del-congo-segun-la-1174690194.html

Ébola provoca la muerte de una persona cada 30 minutos en República Democrática del Congo, según la ONU

Ébola provoca la muerte de una persona cada 30 minutos en República Democrática del Congo, según la ONU

Sputnik Mundo

Cada media hora se registra un fallecimiento por ébola en la República Democrática del Congo, alertan representantes de la Organización de las Naciones Unidas... 16.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-16T06:07+0000

2026-08-16T06:07+0000

2026-08-16T06:07+0000

internacional

onu

💗 salud

república democrática del congo (rpc)

organización mundial de salud (oms)

ébola

🌍 áfrica

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/07/04/1127732001_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e81571813071005a889295ae7e04c8c0.jpg

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, aseguró en un comunicado que el actual brote del país africano, notificado desde junio, podría convertirse en el más mortífero de la historia, por lo que hizo un llamado a redoblar esfuerzos para contener el virus.El representante de la ONU participó en una reunión del Comité Permanente Entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) en donde se acordó reforzar los esfuerzos para contener el brote de ébola.Según el propio Fletcher, hasta el momento han logrado recabar más de 300 millones de dólares como donativos para atender esta crisis sanitaria y se aprobó el uso de 30,5 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU, adicionales a los 24 millones de dólares previamente aprobados.Asimismo, la organización internacional desplegará a 20 miembros de su equipo para ayudar en las tareas de contención y atención médica de la población afectada.De acuerdo con la OMS, esta semana la República Democrática del Congo acumulaba más de 4.400 casos de ébola confirmados y 2.200 muertes por la variante Bundibugyo, detectada desde principios de junio, y las cuales se acercan a las registradas durante la epidemia de 2014.

https://noticiaslatam.lat/20260805/la-oms-pide-mayor-apoyo-para-contener-el-brote-de-ebola-en-la-republica-democratica-del-congo-1174549967.html

república democrática del congo (rpc)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

onu, 💗 salud, república democrática del congo (rpc), organización mundial de salud (oms), ébola, 🌍 áfrica