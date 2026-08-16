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Ébola provoca la muerte de una persona cada 30 minutos en República Democrática del Congo, según la ONU
Ébola provoca la muerte de una persona cada 30 minutos en República Democrática del Congo, según la ONU
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Cada media hora se registra un fallecimiento por ébola en la República Democrática del Congo, alertan representantes de la Organización de las Naciones Unidas... 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T06:07+0000
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El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, aseguró en un comunicado que el actual brote del país africano, notificado desde junio, podría convertirse en el más mortífero de la historia, por lo que hizo un llamado a redoblar esfuerzos para contener el virus.El representante de la ONU participó en una reunión del Comité Permanente Entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) en donde se acordó reforzar los esfuerzos para contener el brote de ébola.Según el propio Fletcher, hasta el momento han logrado recabar más de 300 millones de dólares como donativos para atender esta crisis sanitaria y se aprobó el uso de 30,5 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU, adicionales a los 24 millones de dólares previamente aprobados.Asimismo, la organización internacional desplegará a 20 miembros de su equipo para ayudar en las tareas de contención y atención médica de la población afectada.De acuerdo con la OMS, esta semana la República Democrática del Congo acumulaba más de 4.400 casos de ébola confirmados y 2.200 muertes por la variante Bundibugyo, detectada desde principios de junio, y las cuales se acercan a las registradas durante la epidemia de 2014.
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Ébola provoca la muerte de una persona cada 30 minutos en República Democrática del Congo, según la ONU
Cada media hora se registra un fallecimiento por ébola en la República Democrática del Congo, alertan representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, aseguró en un comunicado que el actual brote del país africano, notificado desde junio, podría convertirse en el más mortífero de la historia, por lo que hizo un llamado a redoblar esfuerzos para contener el virus.
"El ébola está ganando la República Democrática del Congo. No podemos permitir que el virus rebase nuestra respuesta", afirmó Fletcher en un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales.
El representante de la ONU participó en una reunión del Comité Permanente Entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) en donde se acordó reforzar los esfuerzos para contener el brote de ébola.
Según el propio Fletcher, hasta el momento han logrado recabar más de 300 millones de dólares como donativos para atender esta crisis sanitaria y se aprobó el uso de 30,5 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU, adicionales a los 24 millones de dólares previamente aprobados.
Asimismo, la organización internacional desplegará a 20 miembros de su equipo para ayudar en las tareas de contención y atención médica de la población afectada.
"Necesitamos duplicar el número de equipos que aseguran entierros seguros y dignos, triplicar nuestras capacidades de tratamiento, mejorar el rastreo de contagios y desplegar más supervisores experimentados. Es crucial que atendamos la inmensa necesidad de agua, equipo de higiene, cuidado médico y otros servicios básicos en la región", alertó Fletcher.
De acuerdo con la OMS, esta semana la República Democrática del Congo acumulaba más de 4.400 casos de ébola confirmados y 2.200 muertes
por la variante Bundibugyo
, detectada desde principios de junio, y las cuales se acercan a las registradas durante la epidemia de 2014
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