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Investigan en Perú el asesinato de candidata a un Gobierno regional
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Susy Aponte, candidata a gobernadora regional del departamento de Áncash (occidente), fue asesinada durante un recorrido en la ciudad de Caraz, de acuerdo con... 20.09.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con las autoridades, en un primer momento el caso se investigó bajo el delito de feminicidio; sin embargo, al reasignarse el caso, se recalificó el crimen como presunto sicariato. Hasta el momento se reportan dos detenidos en flagrancia por estos hechos.Como parte de las pesquisas, se han tomado los testimonios de las personas que resultaron heridas por bala; se solicitó el registro de las cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes, y se realizó la pericia de absorción atómica.
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Investigan en Perú el asesinato de candidata a un Gobierno regional

22:28 GMT 20.09.2026
© AP Photo / Guadalupe PardoPolicía de Perú
Policía de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
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Susy Aponte, candidata a gobernadora regional del departamento de Áncash (occidente), fue asesinada durante un recorrido en la ciudad de Caraz, de acuerdo con información del Ministerio Público del país sudamericano.
De acuerdo con las autoridades, en un primer momento el caso se investigó bajo el delito de feminicidio; sin embargo, al reasignarse el caso, se recalificó el crimen como presunto sicariato. Hasta el momento se reportan dos detenidos en flagrancia por estos hechos.
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Como parte de las pesquisas, se han tomado los testimonios de las personas que resultaron heridas por bala; se solicitó el registro de las cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes, y se realizó la pericia de absorción atómica.
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