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La Cumbre BRICS, el Día de Independencia mexicana y el Festival Mundial de Juventud, en las fotos de la semana

La Cumbre BRICS, el Día de Independencia mexicana y el Festival Mundial de Juventud, en las fotos de la semana

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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días, entre las cuales figuran la... 20.09.2026, Sputnik Mundo

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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días.

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