La Cumbre BRICS, el Día de Independencia mexicana y el Festival Mundial de Juventud, en las fotos de la semana
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en la ceremonia de plantación conjunta de árboles de baniano en el marco de la cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Deli.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en la ceremonia de plantación conjunta de árboles de baniano en el marco de la cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Deli.
El artista francés Jean René, conocido como JR, posa delante de su instalación específica para el lugar Diluvium en el Vaticano.
La obra fue creada para la exposición AQVA, Catástrofe y Maravilla, que estará abierta al público desde el 25 de septiembre hasta el 14 de mayo de 2027.
El artista francés Jean René, conocido como JR, posa delante de su instalación específica para el lugar Diluvium en el Vaticano.
La obra fue creada para la exposición AQVA, Catástrofe y Maravilla, que estará abierta al público desde el 25 de septiembre hasta el 14 de mayo de 2027.
Los asistentes al Festival Mundial de Juventud, con la obra de arte La trío rusa como telón de fondo, que representa caballos blancos pintados al estilo de Gzhel.
El festival tuvo lugar en la capital de los Urales, la ciudad de Ekaterimburgo, del 11 al 17 de septiembre.
Los asistentes al Festival Mundial de Juventud, con la obra de arte La trío rusa como telón de fondo, que representa caballos blancos pintados al estilo de Gzhel.
El festival tuvo lugar en la capital de los Urales, la ciudad de Ekaterimburgo, del 11 al 17 de septiembre.
Una imagen tomada desde un dron muestra a los visitantes posando junto a una de las figuras humanas gigantes de la instalación "Presenze" (conocida comúnmente como Los Gigantes de Peccioli), de Naturaliter, en el anfiteatro de Fonte Mazzola, en Peccioli, Italia.
Una imagen tomada desde un dron muestra a los visitantes posando junto a una de las figuras humanas gigantes de la instalación "Presenze" (conocida comúnmente como Los Gigantes de Peccioli), de Naturaliter, en el anfiteatro de Fonte Mazzola, en Peccioli, Italia.
El humo con los colores de la bandera mexicana se libera durante las celebraciones del Día de la Independencia en Ciudad de México.
Con motivo de la festividad, se celebró un gran desfile militar, que tuvo lugar en la capital del país el 16 de septiembre.
El humo con los colores de la bandera mexicana se libera durante las celebraciones del Día de la Independencia en Ciudad de México.
Con motivo de la festividad, se celebró un gran desfile militar, que tuvo lugar en la capital del país el 16 de septiembre.
Una vista aérea de los daños causados por el accidente de un helicóptero de un canal de noticias en Chatsworth, un barrio de Los Ángeles.
Tres personas fallecieron en el accidente que se está investigando.
Una vista aérea de los daños causados por el accidente de un helicóptero de un canal de noticias en Chatsworth, un barrio de Los Ángeles.
Tres personas fallecieron en el accidente que se está investigando.
Mariska Hargitay actúa durante la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy en Los Ángeles.
Mariska Hargitay actúa durante la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy en Los Ángeles.
La Policía traslada a cientos de migrantes a unas nuevas instalaciones tras el cruce masivo de personas en la frontera con Marruecos en Ceuta, España.
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Los soldados se preparan para la guardia de honor con motivo de la llegada del presidente de EEUU, Donald Trump, a la residencia oficial del presidente de Irlanda, Áras an Uachtaráin, en Dublín.
Los soldados se preparan para la guardia de honor con motivo de la llegada del presidente de EEUU, Donald Trump, a la residencia oficial del presidente de Irlanda, Áras an Uachtaráin, en Dublín.
Un participante vestido con traje tradicional cae de un caballo durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia de México.
Un participante vestido con traje tradicional cae de un caballo durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia de México.
Una imagen de satélite tomada el 13 de septiembre muestra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que atraviesa la península arábiga, tras el ataque que sufrió el día 11.
Una imagen de satélite tomada el 13 de septiembre muestra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que atraviesa la península arábiga, tras el ataque que sufrió el día 11.
La gente se reúne para contemplar la instalación del arte Tribute in Light mientras ilumina el sur de Manhattan, en Nueva York.
La gente se reúne para contemplar la instalación del arte Tribute in Light mientras ilumina el sur de Manhattan, en Nueva York.
Los residentes combaten el fuego durante los incendios forestales cerca de los barrios residenciales de Quito, Ecuador.
Los residentes combaten el fuego durante los incendios forestales cerca de los barrios residenciales de Quito, Ecuador.
Miembros de la organización "Comunidad Rusa" sostienen un cartel con la imagen del zar ruso Iván el Terrible en San Petersburgo durante una procesión religiosa a lo largo de la avenida Nevski, con motivo del 302.º aniversario del traslado de las reliquias de San Alejandro Nevski, considerado el protector celestial de la ciudad.
Miembros de la organización "Comunidad Rusa" sostienen un cartel con la imagen del zar ruso Iván el Terrible en San Petersburgo durante una procesión religiosa a lo largo de la avenida Nevski, con motivo del 302.º aniversario del traslado de las reliquias de San Alejandro Nevski, considerado el protector celestial de la ciudad.
Un pescador lleva su captura, entre la que se encuentran tiburones martillo, en el mercado de pescado de Sirah, en Adén, Yemen.
Un pescador lleva su captura, entre la que se encuentran tiburones martillo, en el mercado de pescado de Sirah, en Adén, Yemen.
Participantes en el concierto de clausura del Festival Mundial de Juventud en Ekaterimburgo.
Participantes en el concierto de clausura del Festival Mundial de Juventud en Ekaterimburgo.
Un gato se sienta junto a unos alumnos de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso mientras asisten a clase en una escalera de La Habana, Cuba.
Un gato se sienta junto a unos alumnos de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso mientras asisten a clase en una escalera de La Habana, Cuba.
Detienen a un manifestante tras los enfrentamientos con la Policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía.
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Los residentes locales se desplazan en barco a través de un pueblo inundado a las afueras de Hanói, Vietnam.
Los residentes locales se desplazan en barco a través de un pueblo inundado a las afueras de Hanói, Vietnam.
Un grupo ataca un automóvil perteneciente a un grupo rival a las puertas de un centro de votación durante las elecciones parlamentarias de la Región Autónoma de Bangsamoro, en la ciudad de Cotabato, al sur de Filipinas.
Un grupo ataca un automóvil perteneciente a un grupo rival a las puertas de un centro de votación durante las elecciones parlamentarias de la Región Autónoma de Bangsamoro, en la ciudad de Cotabato, al sur de Filipinas.