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La Cumbre BRICS, el Día de Independencia mexicana y el Festival Mundial de Juventud, en las fotos de la semana
La Cumbre BRICS, el Día de Independencia mexicana y el Festival Mundial de Juventud, en las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días, entre las cuales figuran la... 20.09.2026, Sputnik Mundo
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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días.
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La Cumbre BRICS, el Día de Independencia mexicana y el Festival Mundial de Juventud, en las fotos de la semana

09:03 GMT 20.09.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días, entre las cuales figuran la Cumbre de los BRICS en la India, las celebraciones del Día de Independencia de México y el Festival Mundial de Juventud en Rusia.
Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días.
© Sputnik / Alexander Kazakov/POOL / Acceder al contenido multimedia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en la ceremonia de plantación conjunta de árboles de baniano en el marco de la cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Deli.

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en la ceremonia de plantación conjunta de árboles de baniano en el marco de la cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Deli.

© AP Photo / Andrew Medichini

El artista francés Jean René, conocido como JR, posa delante de su instalación específica para el lugar Diluvium en el Vaticano.

La obra fue creada para la exposición AQVA, Catástrofe y Maravilla, que estará abierta al público desde el 25 de septiembre hasta el 14 de mayo de 2027.

El artista francés Jean René, conocido como JR, posa delante de su instalación específica para el lugar Diluvium en el Vaticano.La obra fue creada para la exposición AQVA, Catástrofe y Maravilla, que estará abierta al público desde el 25 de septiembre hasta el 14 de mayo de 2027. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Andrew Medichini

El artista francés Jean René, conocido como JR, posa delante de su instalación específica para el lugar Diluvium en el Vaticano.

La obra fue creada para la exposición AQVA, Catástrofe y Maravilla, que estará abierta al público desde el 25 de septiembre hasta el 14 de mayo de 2027.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimedia

Los asistentes al Festival Mundial de Juventud, con la obra de arte La trío rusa como telón de fondo, que representa caballos blancos pintados al estilo de Gzhel.

El festival tuvo lugar en la capital de los Urales, la ciudad de Ekaterimburgo, del 11 al 17 de septiembre.

Los asistentes al Festival Mundial de Juventud, con la obra de arte La trío rusa como telón de fondo, que representa caballos blancos pintados al estilo de Gzhel.El festival tuvo lugar en la capital de los Urales, la ciudad de Ekaterimburgo, del 11 al 17 de septiembre. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Los asistentes al Festival Mundial de Juventud, con la obra de arte La trío rusa como telón de fondo, que representa caballos blancos pintados al estilo de Gzhel.

El festival tuvo lugar en la capital de los Urales, la ciudad de Ekaterimburgo, del 11 al 17 de septiembre.

© REUTERS Ilan Rosenberg

Una imagen tomada desde un dron muestra a los visitantes posando junto a una de las figuras humanas gigantes de la instalación "Presenze" (conocida comúnmente como Los Gigantes de Peccioli), de Naturaliter, en el anfiteatro de Fonte Mazzola, en Peccioli, Italia.

Una imagen tomada desde un dron muestra a los visitantes posando junto a una de las figuras humanas gigantes de la instalación &quot;Presenze&quot; (conocida comúnmente como Los Gigantes de Peccioli), de Naturaliter, en el anfiteatro de Fonte Mazzola, en Peccioli, Italia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Ilan Rosenberg

Una imagen tomada desde un dron muestra a los visitantes posando junto a una de las figuras humanas gigantes de la instalación "Presenze" (conocida comúnmente como Los Gigantes de Peccioli), de Naturaliter, en el anfiteatro de Fonte Mazzola, en Peccioli, Italia.

© REUTERS Daniel Becerril

El humo con los colores de la bandera mexicana se libera durante las celebraciones del Día de la Independencia en Ciudad de México.

Con motivo de la festividad, se celebró un gran desfile militar, que tuvo lugar en la capital del país el 16 de septiembre.

El humo con los colores de la bandera mexicana se libera durante las celebraciones del Día de la Independencia en Ciudad de México.Con motivo de la festividad, se celebró un gran desfile militar, que tuvo lugar en la capital del país el 16 de septiembre. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Daniel Becerril

El humo con los colores de la bandera mexicana se libera durante las celebraciones del Día de la Independencia en Ciudad de México.

Con motivo de la festividad, se celebró un gran desfile militar, que tuvo lugar en la capital del país el 16 de septiembre.

© AP Photo / Ethan Swope

Una vista aérea de los daños causados por el accidente de un helicóptero de un canal de noticias en Chatsworth, un barrio de Los Ángeles.

Tres personas fallecieron en el accidente que se está investigando.

Una vista aérea de los daños causados por el accidente de un helicóptero de un canal de noticias en Chatsworth, un barrio de Los Ángeles.Tres personas fallecieron en el accidente que se está investigando. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ethan Swope

Una vista aérea de los daños causados por el accidente de un helicóptero de un canal de noticias en Chatsworth, un barrio de Los Ángeles.

Tres personas fallecieron en el accidente que se está investigando.

© REUTERS Mario Anzuoni

Mariska Hargitay actúa durante la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy en Los Ángeles.

Mariska Hargitay actúa durante la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy en Los Ángeles. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mario Anzuoni

Mariska Hargitay actúa durante la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy en Los Ángeles.

© REUTERS Ana Beltran

La Policía traslada a cientos de migrantes a unas nuevas instalaciones tras el cruce masivo de personas en la frontera con Marruecos en Ceuta, España.

La Policía traslada a cientos de migrantes a unas nuevas instalaciones tras el cruce masivo de personas en la frontera con Marruecos en Ceuta, España. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Ana Beltran

La Policía traslada a cientos de migrantes a unas nuevas instalaciones tras el cruce masivo de personas en la frontera con Marruecos en Ceuta, España.

© AP Photo / Kin Cheung

Los soldados se preparan para la guardia de honor con motivo de la llegada del presidente de EEUU, Donald Trump, a la residencia oficial del presidente de Irlanda, Áras an Uachtaráin, en Dublín.

Los soldados se preparan para la guardia de honor con motivo de la llegada del presidente de EEUU, Donald Trump, a la residencia oficial del presidente de Irlanda, Áras an Uachtaráin, en Dublín. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Kin Cheung

Los soldados se preparan para la guardia de honor con motivo de la llegada del presidente de EEUU, Donald Trump, a la residencia oficial del presidente de Irlanda, Áras an Uachtaráin, en Dublín.

© REUTERS Daniel Becerril

Un participante vestido con traje tradicional cae de un caballo durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia de México.

Un participante vestido con traje tradicional cae de un caballo durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia de México. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Daniel Becerril

Un participante vestido con traje tradicional cae de un caballo durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia de México.

© REUTERS VANTOR

Una imagen de satélite tomada el 13 de septiembre muestra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que atraviesa la península arábiga, tras el ataque que sufrió el día 11.

Una imagen de satélite tomada el 13 de septiembre muestra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que atraviesa la península arábiga, tras el ataque que sufrió el día 11. - Sputnik Mundo
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© REUTERS VANTOR

Una imagen de satélite tomada el 13 de septiembre muestra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que atraviesa la península arábiga, tras el ataque que sufrió el día 11.

© AP Photo / Adam Gray

La gente se reúne para contemplar la instalación del arte Tribute in Light mientras ilumina el sur de Manhattan, en Nueva York.

La gente se reúne para contemplar la instalación del arte Tribute in Light mientras ilumina el sur de Manhattan, en Nueva York. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Adam Gray

La gente se reúne para contemplar la instalación del arte Tribute in Light mientras ilumina el sur de Manhattan, en Nueva York.

© REUTERS Karen Toro

Los residentes combaten el fuego durante los incendios forestales cerca de los barrios residenciales de Quito, Ecuador.

Los residentes combaten el fuego durante los incendios forestales cerca de los barrios residenciales de Quito, Ecuador. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Karen Toro

Los residentes combaten el fuego durante los incendios forestales cerca de los barrios residenciales de Quito, Ecuador.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Miembros de la organización "Comunidad Rusa" sostienen un cartel con la imagen del zar ruso Iván el Terrible en San Petersburgo durante una procesión religiosa a lo largo de la avenida Nevski, con motivo del 302.º aniversario del traslado de las reliquias de San Alejandro Nevski, considerado el protector celestial de la ciudad.

Miembros de la organización &quot;Comunidad Rusa&quot; sostienen un cartel con la imagen del zar ruso Iván el Terrible en San Petersburgo durante una procesión religiosa a lo largo de la avenida Nevski, con motivo del 302.º aniversario del traslado de las reliquias de San Alejandro Nevski, considerado el protector celestial de la ciudad. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Miembros de la organización "Comunidad Rusa" sostienen un cartel con la imagen del zar ruso Iván el Terrible en San Petersburgo durante una procesión religiosa a lo largo de la avenida Nevski, con motivo del 302.º aniversario del traslado de las reliquias de San Alejandro Nevski, considerado el protector celestial de la ciudad.

© AP Photo / Abdulnasser Alseddik

Un pescador lleva su captura, entre la que se encuentran tiburones martillo, en el mercado de pescado de Sirah, en Adén, Yemen.

Un pescador lleva su captura, entre la que se encuentran tiburones martillo, en el mercado de pescado de Sirah, en Adén, Yemen. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Abdulnasser Alseddik

Un pescador lleva su captura, entre la que se encuentran tiburones martillo, en el mercado de pescado de Sirah, en Adén, Yemen.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimedia

Participantes en el concierto de clausura del Festival Mundial de Juventud en Ekaterimburgo.

Participantes en el concierto de clausura del Festival Mundial de Juventud en Ekaterimburgo. - Sputnik Mundo
16/20
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Participantes en el concierto de clausura del Festival Mundial de Juventud en Ekaterimburgo.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Un gato se sienta junto a unos alumnos de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso mientras asisten a clase en una escalera de La Habana, Cuba.

Un gato se sienta junto a unos alumnos de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso mientras asisten a clase en una escalera de La Habana, Cuba. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ramon Espinosa

Un gato se sienta junto a unos alumnos de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso mientras asisten a clase en una escalera de La Habana, Cuba.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Detienen a un manifestante tras los enfrentamientos con la Policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía.

Detienen a un manifestante tras los enfrentamientos con la Policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Andreea Alexandru

Detienen a un manifestante tras los enfrentamientos con la Policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía.

© AP Photo / Pham Tuan Anh

Los residentes locales se desplazan en barco a través de un pueblo inundado a las afueras de Hanói, Vietnam.

Los residentes locales se desplazan en barco a través de un pueblo inundado a las afueras de Hanói, Vietnam. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Pham Tuan Anh

Los residentes locales se desplazan en barco a través de un pueblo inundado a las afueras de Hanói, Vietnam.

© AP Photo

Un grupo ataca un automóvil perteneciente a un grupo rival a las puertas de un centro de votación durante las elecciones parlamentarias de la Región Autónoma de Bangsamoro, en la ciudad de Cotabato, al sur de Filipinas.

Un grupo ataca un automóvil perteneciente a un grupo rival a las puertas de un centro de votación durante las elecciones parlamentarias de la Región Autónoma de Bangsamoro, en la ciudad de Cotabato, al sur de Filipinas. - Sputnik Mundo
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Un grupo ataca un automóvil perteneciente a un grupo rival a las puertas de un centro de votación durante las elecciones parlamentarias de la Región Autónoma de Bangsamoro, en la ciudad de Cotabato, al sur de Filipinas.

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