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México conmemora con un desfile sus 216 años del inicio de su lucha por la independencia
México conmemora con un desfile sus 216 años del inicio de su lucha por la independencia
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Las calles de Ciudad de México vuelven a llenarse de uniformes, vehículos y aeronaves para conmemorar el levantamiento de 1810. La presidenta Claudia Sheinbaum... 16.09.2026, Sputnik Mundo
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Más de 15.000 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participan en el desfile, que incluye vehículos blindados de fabricación nacional, 45 drones tácticos y el vuelo de 99 aeronaves.Sputnik te ofrece la transmisión en directo desde Ciudad de México.
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México conmemora con un desfile sus 216 años del inicio de su lucha por la independencia

16:07 GMT 16.09.2026
© AP Photo / Fernando LlanoLa presidenta Claudia Sheinbaum participa en el desfile militar anual del Día de la Independencia en la Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum participa en el desfile militar anual del Día de la Independencia en la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2026
© AP Photo / Fernando Llano
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Las calles de Ciudad de México vuelven a llenarse de uniformes, vehículos y aeronaves para conmemorar el levantamiento de 1810. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el tradicional desfile cívico-militar, que parte del Zócalo y recorre el Paseo de la Reforma.
Más de 15.000 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participan en el desfile, que incluye vehículos blindados de fabricación nacional, 45 drones tácticos y el vuelo de 99 aeronaves.
Sputnik te ofrece la transmisión en directo desde Ciudad de México.
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