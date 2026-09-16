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México conmemora con un desfile sus 216 años del inicio de su lucha por la independencia

México conmemora con un desfile sus 216 años del inicio de su lucha por la independencia

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Las calles de Ciudad de México vuelven a llenarse de uniformes, vehículos y aeronaves para conmemorar el levantamiento de 1810. La presidenta Claudia Sheinbaum... 16.09.2026, Sputnik Mundo

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Más de 15.000 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participan en el desfile, que incluye vehículos blindados de fabricación nacional, 45 drones tácticos y el vuelo de 99 aeronaves.Sputnik te ofrece la transmisión en directo desde Ciudad de México.

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