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Ucrania despliega mercenarios en un intento fallido de romper el cerco de Járkov
Ucrania despliega mercenarios en un intento fallido de romper el cerco de Járkov
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Militares del grupo de fuerzas ruso Norte continúan destruyendo a las fuerzas ucranianas cercadas en el noreste de la región de Járkov, informaron a Sputnik... 19.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-19T14:58+0000
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Anteriormente, las fuerzas rusas frustraron un intento de dos grupos de asalto ucranianos de romper el cerco en la región de Járkov, informó Vasili Mezhevoi, jefe del servicio de prensa del grupo Norte. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han perdido más de 675 soldados, 16 vehículos blindados de combate, 13 cuatrimotos y 25 sistemas robóticos terrestres, añadió.En total, unos 1.700 combatientes ucranianos están cercados en el norte de la región de Járkov. El presidente ruso, Vladímir Putin, reveló que el círculo del cerco abarca 460 kilómetros cuadrados e incluye 27 localidades. Su eliminación permitirá a las tropas alejar la línea de contacto al menos 20 kilómetros de las zonas fronterizas de la región rusa de Bélgorod.
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Ucrania despliega mercenarios en un intento fallido de romper el cerco de Járkov
14:58 GMT 19.09.2026 (actualizado: 15:05 GMT 19.09.2026)
Militares del grupo de fuerzas ruso Norte continúan destruyendo a las fuerzas ucranianas cercadas en el noreste de la región de Járkov, informaron a Sputnik fuentes de seguridad rusas.
"Para intentar romper el cerco, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania reforzó los grupos de asalto con mercenarios, reclutados y llegados recientemente a Ucrania", señaló la fuente.
Anteriormente, las fuerzas rusas frustraron un intento de dos grupos de asalto ucranianos de romper el cerco en la región de Járkov, informó Vasili Mezhevoi, jefe del servicio de prensa del grupo Norte. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han perdido más de 675 soldados, 16 vehículos blindados de combate, 13 cuatrimotos y 25 sistemas robóticos terrestres, añadió.
En total, unos 1.700 combatientes ucranianos están cercados en el norte de la región de Járkov
. El presidente ruso, Vladímir Putin, reveló que el círculo del cerco abarca 460 kilómetros cuadrados e incluye 27 localidades. Su eliminación permitirá a las tropas alejar la línea de contacto al menos 20 kilómetros de las zonas fronterizas de la región rusa de Bélgorod.