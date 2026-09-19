https://noticiaslatam.lat/20260919/ucrania-despliega-mercenarios-en-un-intento-fallido-de-romper-el-cerco-de-jarkov-1175119608.html

Ucrania despliega mercenarios en un intento fallido de romper el cerco de Járkov

Ucrania despliega mercenarios en un intento fallido de romper el cerco de Járkov

Sputnik Mundo

Militares del grupo de fuerzas ruso Norte continúan destruyendo a las fuerzas ucranianas cercadas en el noreste de la región de Járkov, informaron a Sputnik... 19.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-19T14:58+0000

2026-09-19T14:58+0000

2026-09-19T15:05+0000

defensa

ucrania

fuerzas armadas de ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

mercenarios

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/13/1175118875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3ff6ca317e2c6efe8d5929ffbe1f65b.jpg

Anteriormente, las fuerzas rusas frustraron un intento de dos grupos de asalto ucranianos de romper el cerco en la región de Járkov, informó Vasili Mezhevoi, jefe del servicio de prensa del grupo Norte. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han perdido más de 675 soldados, 16 vehículos blindados de combate, 13 cuatrimotos y 25 sistemas robóticos terrestres, añadió.En total, unos 1.700 combatientes ucranianos están cercados en el norte de la región de Járkov. El presidente ruso, Vladímir Putin, reveló que el círculo del cerco abarca 460 kilómetros cuadrados e incluye 27 localidades. Su eliminación permitirá a las tropas alejar la línea de contacto al menos 20 kilómetros de las zonas fronterizas de la región rusa de Bélgorod.

https://noticiaslatam.lat/20260919/mas-de-200-localidades-y-5000-kilometros-cuadrados-la-defensa-rusa-informa-de-los-avances-de-2026-1175116024.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, fuerzas armadas de ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, mercenarios