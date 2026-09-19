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Más de 200 localidades y 5.000 kilómetros cuadrados: la Defensa rusa informa de los avances en 2026
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Desde principios de 2026, las Fuerzas Armadas de Rusia han liberado más de 220 localidades, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Defensa ruso. Las tropas... 19.09.2026, Sputnik Mundo
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Actualmente, los combates más intensos tienen lugar en los accesos a la aglomeración de Kramatorsk-Slaviansk, subrayan desde el ente castrense. Las fuerzas rusas combaten en la zona central de la ciudad de Dobropolie, en la república popular de Donetsk, indican. Asimismo, continúa la limpieza de los barrios residenciales de Krasni Limán y Sviatogorsk de combatientes aislados de las FFAA ucranianas, agregan.Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Rusia continúan abatiendo a los efectivos de las FFAA de Ucrania cercados en la región de Járkov, detallan desde el Ministerio.No obstante, Kiev, con el apoyo de Occidente, lleva a cabo una agresiva campaña informativa, tratando de presentar las acciones de las FFAA de Ucrania como grandes éxitos en el campo de batalla y recuperación de la iniciativa.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Más de 200 localidades y 5.000 kilómetros cuadrados: la Defensa rusa informa de los avances en 2026
09:42 GMT 19.09.2026 (actualizado: 09:59 GMT 19.09.2026)
Desde principios de 2026, las Fuerzas Armadas de Rusia han liberado más de 220 localidades, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Defensa ruso. Las tropas rusas continúan cumpliendo las tareas de la operación militar especial, incrementando el ritmo de la ofensiva en todos los frentes, añaden desde el organismo.
"Desde principios de este año han sido liberados más de 5.300 kilómetros cuadrados de territorio y más de 220 localidades. Solo en septiembre, más de 670 kilómetros cuadrados y 27 localidades pasaron bajo control ruso", señala el comunicado.
Actualmente, los combates más intensos tienen lugar en los accesos a la aglomeración de Kramatorsk-Slaviansk, subrayan desde el ente castrense. Las fuerzas rusas combaten en la zona central de la ciudad de Dobropolie, en la república popular de Donetsk, indican.
Asimismo, continúa la limpieza de los barrios residenciales de Krasni Limán y Sviatogorsk de combatientes aislados de las FFAA ucranianas, agregan.
La zona fortificada de Kramatorsk-Slaviansk constituye el mayor núcleo industrial-urbano y estratégico de defensa del norte de la región de Donetsk.
Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Rusia continúan abatiendo a los efectivos de las FFAA de Ucrania cercados en la región de Járkov, detallan desde el Ministerio.
No obstante, Kiev, con el apoyo de Occidente, lleva a cabo una agresiva campaña informativa, tratando de presentar las acciones de las FFAA de Ucrania como grandes éxitos en el campo de batalla y recuperación de la iniciativa.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este
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