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Más de 2,4 toneladas de suministros para la estación orbital: así se produjo el acoplamiento de la Progress MS-35 con la EEI

Más de 2,4 toneladas de suministros para la estación orbital: así se produjo el acoplamiento de la Progress MS-35 con la EEI

Sputnik Mundo

La nave de carga Progress MS-35, lanzada el 16 de septiembre desde Baikonur con un Soyuz-2.1b, sigue su vuelo hacia la Estación Espacial Internacional (EEI)... 19.09.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik ofrece cobertura en directo de la llegada del Progreso MS-35 a la EEI.¿Qué lleva la nave a la estación?El Progress MS-35 entregará más de 2,4 toneladas de suministros, entre ellos:No solo suministrosParte de la carga está destinada al trabajo científico de la tripulación. La nave transporta materiales y equipos para los experimentos Gazóanalizador-FS, Biopolímeros, Virtual, Vampiro, Huracán y Separación.Otra de las tareas está relacionada con el experimento Teledroide. El Progress llevará a la EEI un exoesqueleto y un puesto de trabajo necesarios para controlar un robot homónimo. El propio robot antropomórfico llegará a la estación en noviembre.¿Quién la recibirá?La EEI cuenta con siete tripulantes:

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