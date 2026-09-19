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Más de 2,4 toneladas de suministros para la estación orbital: así se produjo el acoplamiento de la Progress MS-35 con la EEI
Más de 2,4 toneladas de suministros para la estación orbital: así se produjo el acoplamiento de la Progress MS-35 con la EEI
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La nave de carga Progress MS-35, lanzada el 16 de septiembre desde Baikonur con un Soyuz-2.1b, sigue su vuelo hacia la Estación Espacial Internacional (EEI)... 19.09.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik ofrece cobertura en directo de la llegada del Progreso MS-35 a la EEI.¿Qué lleva la nave a la estación?El Progress MS-35 entregará más de 2,4 toneladas de suministros, entre ellos:No solo suministrosParte de la carga está destinada al trabajo científico de la tripulación. La nave transporta materiales y equipos para los experimentos Gazóanalizador-FS, Biopolímeros, Virtual, Vampiro, Huracán y Separación.Otra de las tareas está relacionada con el experimento Teledroide. El Progress llevará a la EEI un exoesqueleto y un puesto de trabajo necesarios para controlar un robot homónimo. El propio robot antropomórfico llegará a la estación en noviembre.¿Quién la recibirá?La EEI cuenta con siete tripulantes:
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Más de 2,4 toneladas de suministros para la estación orbital: así se produjo el acoplamiento de la Progress MS-35 con la EEI

13:44 GMT 19.09.2026 (actualizado: 14:22 GMT 19.09.2026)
© Servicio de prensa de la Corporación Estatal Roscosmos / Acceder al contenido multimediaEl módulo de laboratorio multifuncional ruso Nauka se acopló a la Estación Espacial Internacional
El módulo de laboratorio multifuncional ruso Nauka se acopló a la Estación Espacial Internacional - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2026
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La nave de carga Progress MS-35, lanzada el 16 de septiembre desde Baikonur con un Soyuz-2.1b, sigue su vuelo hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). El acoplamiento al módulo Poisk del segmento ruso está previsto para hoy a las 13:46–13:47 GMT.
Sputnik ofrece cobertura en directo de la llegada del Progreso MS-35 a la EEI.

¿Qué lleva la nave a la estación?

El Progress MS-35 entregará más de 2,4 toneladas de suministros, entre ellos:
842 kg de combustible para el reabastecimiento de la EEI,
420 kg de agua potable,
50 kg de aire para reponer la atmósfera de la estación,
525 kg de equipos y materiales de consumo,
alimentos, incluidos productos frescos,
medicamentos y artículos de higiene,
equipos para necesidades sanitarias,
medios para prevenir los efectos de la ingravidez.

No solo suministros

Parte de la carga está destinada al trabajo científico de la tripulación. La nave transporta materiales y equipos para los experimentos Gazóanalizador-FS, Biopolímeros, Virtual, Vampiro, Huracán y Separación.
Otra de las tareas está relacionada con el experimento Teledroide. El Progress llevará a la EEI un exoesqueleto y un puesto de trabajo necesarios para controlar un robot homónimo. El propio robot antropomórfico llegará a la estación en noviembre.

¿Quién la recibirá?

La EEI cuenta con siete tripulantes:
Piotr Dubrov, Anna Kíkina y Andréi Fediáyev (Roscosmos);
Jessica Meir, Anil Menon y Jack Hathaway (NASA);
Sophie Adenot (ESA).
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