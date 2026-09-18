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Trump asegura que pronto podría establecerse una base militar de EEUU en Polonia
Trump asegura que pronto podría establecerse una base militar de EEUU en Polonia
Sputnik Mundo
El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que hay avances significativos para que pronto se establezca una base militar en territorio polaco, en... 18.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-18T03:15+0000
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internacional
donald trump
eeuu
polonia
base militar
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Por su parte, el presidente polaco Karol Nawrocki aseguró que su país está listo "para continuar nuestros esfuerzos por fortalecer la cooperación en materia de defensa".
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polonia
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donald trump, eeuu, polonia, base militar
donald trump, eeuu, polonia, base militar

Trump asegura que pronto podría establecerse una base militar de EEUU en Polonia

03:15 GMT 18.09.2026
© AP Photo / Allison RobbertEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2026
© AP Photo / Allison Robbert
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El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que hay avances significativos para que pronto se establezca una base militar en territorio polaco, en momentos en que la Unión Europea (UE) atraviesa por un proceso de rearme y gasta cantidades récord en sus ejércitos.

"Si esto se hace realidad, la ubicación se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran ‌alianza entre EEUU y Polonia", escribió el mandatario en una publicación de Truth Social.

Por su parte, el presidente polaco Karol Nawrocki aseguró que su país está listo "para continuar nuestros esfuerzos por fortalecer la cooperación en materia de defensa".
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