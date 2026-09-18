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Moscú abre las puertas a los periodistas de cara a las próximas cumbres internacionales

Moscú abre las puertas a los periodistas de cara a las próximas cumbres internacionales

Sputnik Mundo

Está abierta la acreditación de periodistas para cubrir la tercera cumbre Rusia-África, el Foro Económico y Humanitario Rusia-África, así como el Foro de... 18.09.2026, Sputnik Mundo

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La acreditación se realiza en el sitio web de la Presidencia de Rusia: www.kremlin.ru, a través del Departamento de Acreditación de la Dirección del Servicio de Prensa e Información del presidente de Rusia. Las solicitudes pueden presentarse hasta las 21:00 GMT del 30 de septiembre de 2026. La confirmación de la acreditación y la información sobre el procedimiento para recoger las credenciales, así como la hora y el lugar de reunión de los representantes de los medios, serán enviadas después del 19 de octubre personalmente a los periodistas acreditados, a la dirección de correo electrónico indicada al completar la solicitud, señala la publicación.Las credenciales darán acceso al centro de prensa internacional y serán válidas asimismo para los siguientes eventos:

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