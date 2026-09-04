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África reivindica el papel clave de la URSS contra el colonialismo, señala un experto

África reivindica el papel clave de la URSS contra el colonialismo, señala un experto

Sputnik Mundo

Los lazos entre África y Rusia tienen una larga tradición, destacó el director del área de Relaciones con Autoridades Gubernamentales y Representaciones... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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Agregó que estas relaciones siguen creciendo de manera activa hasta el día de hoy en diversos ámbitos.La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.

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