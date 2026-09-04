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África reivindica el papel clave de la URSS contra el colonialismo, señala un experto
África reivindica el papel clave de la URSS contra el colonialismo, señala un experto
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Los lazos entre África y Rusia tienen una larga tradición, destacó el director del área de Relaciones con Autoridades Gubernamentales y Representaciones... 04.09.2026, Sputnik Mundo
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Agregó que estas relaciones siguen creciendo de manera activa hasta el día de hoy en diversos ámbitos.La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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África reivindica el papel clave de la URSS contra el colonialismo, señala un experto
09:02 GMT 04.09.2026 (actualizado: 09:03 GMT 04.09.2026)
Los lazos entre África y Rusia tienen una larga tradición, destacó el director del área de Relaciones con Autoridades Gubernamentales y Representaciones Diplomáticas de países africanos, José Fernando Sambu.
"Recordamos muy bien cómo, en la época de la Unión Soviética, [ustedes] ayudaron a África a liberarse del colonialismo", subrayó en su intervención en la sesión 'El capital humano de Rusia y África: inversiones en el futuro de la colaboración', celebrada en el marco del Foro Económico Oriental.
Agregó que estas relaciones siguen creciendo de manera activa hasta el día de hoy en diversos ámbitos
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La XI edición del Foro Económico Oriental
se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.