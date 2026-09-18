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La ONU ve "motivos razonables" para creer que EEUU cometió crímenes de guerra en Irán
La ONU ve "motivos razonables" para creer que EEUU cometió crímenes de guerra en Irán
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Una misión de investigación de la ONU para el país persa afirmó que existen "motivos razonables" para creer que Washington cometió crímenes de guerra en dos... 18.09.2026, Sputnik Mundo
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Los investigadores señalaron los bombardeos contra una escuela en Minab y un complejo deportivo y zona residencial en Lamerd. El primero dejó más de 150 muertos, incluidos unos 120 menores, según el informe, que consideró el ataque como "indiscriminado contra civiles y bienes de carácter civil". El informe acaba de ser publicado y será presentado próximamente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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La ONU ve "motivos razonables" para creer que EEUU cometió crímenes de guerra en Irán

04:25 GMT 18.09.2026
© AP Photo / Vahid SalemiUna columna de humo se eleva tras un ataque militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026
Una columna de humo se eleva tras un ataque militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Una misión de investigación de la ONU para el país persa afirmó que existen "motivos razonables" para creer que Washington cometió crímenes de guerra en dos ataques realizados el 28 de febrero, durante el primer día del conflicto.
Los investigadores señalaron los bombardeos contra una escuela en Minab y un complejo deportivo y zona residencial en Lamerd.
Bandera del Organismo Internacional de Energía Atómica - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2026
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Irán pide suspender la membresía de Estados Unidos en el OIEA
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El primero dejó más de 150 muertos, incluidos unos 120 menores, según el informe, que consideró el ataque como "indiscriminado contra civiles y bienes de carácter civil".
El informe acaba de ser publicado y será presentado próximamente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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