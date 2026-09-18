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La ONU ve "motivos razonables" para creer que EEUU cometió crímenes de guerra en Irán
La ONU ve "motivos razonables" para creer que EEUU cometió crímenes de guerra en Irán
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Una misión de investigación de la ONU para el país persa afirmó que existen "motivos razonables" para creer que Washington cometió crímenes de guerra en dos... 18.09.2026, Sputnik Mundo
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Los investigadores señalaron los bombardeos contra una escuela en Minab y un complejo deportivo y zona residencial en Lamerd. El primero dejó más de 150 muertos, incluidos unos 120 menores, según el informe, que consideró el ataque como "indiscriminado contra civiles y bienes de carácter civil". El informe acaba de ser publicado y será presentado próximamente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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La ONU ve "motivos razonables" para creer que EEUU cometió crímenes de guerra en Irán
Una misión de investigación de la ONU para el país persa afirmó que existen "motivos razonables" para creer que Washington cometió crímenes de guerra en dos ataques realizados el 28 de febrero, durante el primer día del conflicto.
Los investigadores señalaron los
bombardeos contra una escuela en Minab
y un complejo deportivo y zona residencial en Lamerd.
El primero dejó más de 150 muertos, incluidos unos 120 menores, según el informe, que consideró el ataque como
"indiscriminado contra civiles y bienes de carácter civil".
El informe acaba de ser publicado y será presentado próximamente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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