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"La voz de cada uno cuenta": Putin se dirige a los ciudadanos antes de las elecciones parlamentarias en Rusia
"La voz de cada uno cuenta": Putin se dirige a los ciudadanos antes de las elecciones parlamentarias en Rusia
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se dirigió a los ciudadanos en su tradicional mensaje televisado antes de las elecciones parlamentarias. El mandatario... 16.09.2026, Sputnik Mundo
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Calificó la participación en las próximas elecciones de diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) como una contribución al fortalecimiento del país. En sus palabras, la victoria la forjan los héroes en el campo de batalla y la acercan todos aquellos que trabajan honradamente por la patria y comprenden su responsabilidad por su futuro.Subrayó que la elección de los ciudadanos rusos demostrará que son un pueblo unido por valores comunes, memoria histórica y amor a la patria, que no podrá ser dividido ni intimidado."Estoy convencido de que, contando con su apoyo y confianza, vencerán los candidatos más dignos y competentes, verdaderos patriotas de Rusia: aquellos que no nos defraudarán, que han demostrado con hechos su lealtad a la patria, su disposición a servir a nuestro pueblo y a defender el país frente de cualquier amenaza", añadió.Las elecciones se celebrarán en estricto cumplimiento de la ley y dentro de los plazos establecidos, informó el presidente.Las elecciones de diputados de la Duma Estatal se celebrarán del 18 al 20 de septiembre. En la jornada electoral única en Rusia tendrán lugar las elecciones de:En total, durante los días de votación se celebrarán más de 2.200 procesos electorales de distintos niveles, en los que está previsto cubrir 20.700 escaños y cargos electivos.
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"La voz de cada uno cuenta": Putin se dirige a los ciudadanos antes de las elecciones parlamentarias en Rusia
16:27 GMT 16.09.2026 (actualizado: 16:34 GMT 16.09.2026)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se dirigió a los ciudadanos en su tradicional mensaje televisado antes de las elecciones parlamentarias. El mandatario instó a los rusos a acudir a las urnas, ya que "la voz de cada elector cuenta".
"Esto [la participación] será nuestra respuesta común a quienes quieren debilitar a Rusia, frenar su desarrollo, privarnos de nuestra soberanía y del derecho a decidir nuestro propio destino", declaró el presidente de Rusia.
Calificó la participación en las próximas elecciones de diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) como una contribución al fortalecimiento del país. En sus palabras, la victoria la forjan los héroes en el campo de batalla y la acercan todos aquellos que trabajan honradamente por la patria y comprenden su responsabilidad por su futuro.
"Y participar en la próxima votación, que tendrá lugar en el año de la unidad de los pueblos de Rusia, también es una responsabilidad, una contribución al fortalecimiento del país", indicó el mandatario.
Subrayó que la elección de los ciudadanos rusos demostrará que son un pueblo unido por valores comunes, memoria histórica y amor a la patria, que no podrá ser dividido ni intimidado.
"Estoy convencido de que, contando con su apoyo y confianza, vencerán los candidatos más dignos y competentes, verdaderos patriotas de Rusia: aquellos que no nos defraudarán, que han demostrado con hechos su lealtad a la patria, su disposición a servir a nuestro pueblo y a defender el país frente de cualquier amenaza", añadió.
Las elecciones se celebrarán en estricto cumplimiento de la ley y dentro de los plazos establecidos, informó el presidente.
Las elecciones de diputados de la Duma Estatal se celebrarán del 18 al 20 de septiembre. En la jornada electoral única en Rusia tendrán lugar las elecciones de:
diputados de la Duma Estatal,
diputados de las asambleas legislativas,
dirigentes de varias regiones y de los órganos de gobierno municipal.
En total, durante los días de votación se celebrarán más de 2.200 procesos electorales de distintos niveles, en los que está previsto cubrir 20.700 escaños y cargos electivos.
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