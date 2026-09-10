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El endeudamiento de los jóvenes en Argentina pone en aprietos al Gobierno de Milei

El endeudamiento de los jóvenes en Argentina pone en aprietos al Gobierno de Milei

Sputnik Mundo

Casi la mitad de los 45 millones de habitantes de Argentina mantiene algún tipo de deuda y más de cinco millones presentan atrasos en sus pagos, según datos... 10.09.2026, Sputnik Mundo

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Entre los menores de 25 años, la tasa de morosidad alcanza el 37,6%, la más elevada entre los distintos grupos de edad, en un escenario que amenaza con debilitar el respaldo al presidente Javier Milei.El incremento del endeudamiento familiar ocurre mientras el Gobierno argentino intenta consolidar los resultados de su programa económico y de cara a las elecciones presidenciales de 2027, previstas dentro de 14 meses.La situación ya llegó al Congreso del país sudamericano, donde legisladores acordaron analizar 50 propuestas destinadas a aliviar las obligaciones de los hogares, entre ellas límites a las tasas de interés y mecanismos de refinanciamiento.De acuerdo con medios occidentales, incluso legisladores del partido político de Milei respaldaron la decisión de debatir medidas de alivio, aunque sin comprometerse con la aprobación de las propuestas, una señal de la presión política que comienza a generar el problema.Sin embargo, Milei rechaza una intervención directa del Estado y sostiene que las deudas impagadas constituyen un asunto privado entre acreedores y prestatarios, y no necesariamente una manifestación de una crisis económica generalizada.El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó que los bancos están flexibilizando las condiciones de pago, aunque advirtió: "No debemos confundir la empatía con las políticas públicas".Desde que asumió a finales de 2023, Milei ha reducido el déficit fiscal y consiguió disminuir la inflación anual desde un máximo de 289% a comienzos de 2024 hasta alrededor de 34% en julio. Sin embargo, la estabilización de los precios también modificó la dinámica con la que los hogares enfrentan sus obligaciones.La inflación más baja ha reducido el ritmo de los incrementos salariales, mientras los costos del crédito permanecen elevados debido a la política monetaria restrictiva. Al mismo tiempo, los recortes a los subsidios de gas, electricidad y transporte han incrementado los gastos de los hogares por encima de sus ingresos en algunos casos.Las plataformas de pagos digitales han facilitado el acceso al crédito para personas que enfrentan mayores dificultades para obtener préstamos bancarios, pero sus tasas pueden alcanzar niveles de tres dígitos debido al mayor riesgo asociado con estos clientes.Más del 80% de los adultos consultados en Buenos Aires y sus alrededores en abril señalaron que las dificultades económicas habían afectado considerablemente su bienestar psicológico, de acuerdo con el Observatorio de Psicología Social Aplicada de una universidad argentina.El problema podría representar un riesgo electoral para Milei, particularmente entre los jóvenes que contribuyeron a su victoria. Expertos advierten que el deterioro de las condiciones económicas puede abrir espacio a una oposición fragmentada que busque movilizar a los votantes descontentos.Una encuesta de Zuban Córdoba, citada por medios occidentales, realizada entre el 22 y el 26 de julio a 1.500 personas, ubicó la aprobación de la administración en 33%, frente al 49% registrado en diciembre de 2025. La mayoría de los encuestados también afirmó encontrarse en una situación económica peor que cuando Milei llegó al poder.Así, mientras el Gobierno reivindica la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal como avances de su gestión, el aumento de la deuda y la morosidad cuestiona si la estabilización macroeconómica no se traduce en una mejora perceptible de los ingresos y la capacidad de consumo; el malestar financiero podría convertirse en uno de los principales obstáculos para Milei rumbo a 2027.

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https://noticiaslatam.lat/20260818/cuotas-impagables-la-morosidad-record-enfrenta-al-gobierno-argentino-con-la-oposicion-1174710484.html

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