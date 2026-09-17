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Canadá toma distancia de la idea de convertirse en miembro asociado de la UE, según medios
Canadá toma distancia de la idea de convertirse en miembro asociado de la UE, según medios
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Canadá se muestra cautelosa ante la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el país se incorpore a la Unión Europea... 17.09.2026, Sputnik Mundo
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Ottawa aún no está preparada para aceptar ese estatus, aunque busca estrechar sus vínculos con la Unión, señalan. Según añadió, el país se centra "mucho más en conseguir resultados concretos". El 16 de septiembre, Ursula von der Leyen propuso llevar las relaciones entre Bruselas y Ottawa a un nuevo nivel y presentó la asociación con Canadá como un nuevo modelo de relaciones con el país norteamericano. Por su parte, el 12 de septiembre, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció una iniciativa para otorgar a Ottawa el estatus de miembro asociado de la UE. Durante varios meses, mantuvo negociaciones a puerta cerrada con los dirigentes de los principales países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y las naciones escandinavas. El objetivo principal de los contactos era profundizar la integración de Canadá en el mercado europeo.Según informan los medios, los miembros de la UE se mostraron poco receptivos ante la propuesta. En su lugar, sugirieron centrarse en una aplicación más eficaz de los acuerdos ya firmados.
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Canadá toma distancia de la idea de convertirse en miembro asociado de la UE, según medios

12:38 GMT 17.09.2026
© AP Photo / Olivier MatthysLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, saludan al primer ministro de Canadá, Mark Carney
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, saludan al primer ministro de Canadá, Mark Carney - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2026
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Canadá se muestra cautelosa ante la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el país se incorpore a la Unión Europea como miembro asociado, informan medios.
Ottawa aún no está preparada para aceptar ese estatus, aunque busca estrechar sus vínculos con la Unión, señalan.

"Han oído que ella también mencionó la idea de una membresía asociada; todavía no hemos llegado a ese punto", afirmó el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson.

Según añadió, el país se centra "mucho más en conseguir resultados concretos".
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Los miembros de la UE temen que el bloque no pueda afrontar una ampliación, según medios
7 de agosto, 09:35 GMT
El 16 de septiembre, Ursula von der Leyen propuso llevar las relaciones entre Bruselas y Ottawa a un nuevo nivel y presentó la asociación con Canadá como un nuevo modelo de relaciones con el país norteamericano.
Por su parte, el 12 de septiembre, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció una iniciativa para otorgar a Ottawa el estatus de miembro asociado de la UE. Durante varios meses, mantuvo negociaciones a puerta cerrada con los dirigentes de los principales países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y las naciones escandinavas. El objetivo principal de los contactos era profundizar la integración de Canadá en el mercado europeo.
Según informan los medios, los miembros de la UE se mostraron poco receptivos ante la propuesta. En su lugar, sugirieron centrarse en una aplicación más eficaz de los acuerdos ya firmados.
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