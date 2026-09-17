https://noticiaslatam.lat/20260917/canada-toma-distancia-de-la-idea-de-convertirse-en-miembro-asociado-de-la-ue-segun-medios-1175087146.html
Canadá toma distancia de la idea de convertirse en miembro asociado de la UE, según medios
Canadá toma distancia de la idea de convertirse en miembro asociado de la UE, según medios
Sputnik Mundo
Canadá se muestra cautelosa ante la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el país se incorpore a la Unión Europea... 17.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-17T12:38+0000
2026-09-17T12:38+0000
2026-09-17T12:38+0000
internacional
política
ursula von der leyen
unión europea (ue)
canadá
🌍 europa
🌎 américa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/11/1175087248_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_2b5ef1b41951b3e479aad19fb0f88d05.jpg
Ottawa aún no está preparada para aceptar ese estatus, aunque busca estrechar sus vínculos con la Unión, señalan. Según añadió, el país se centra "mucho más en conseguir resultados concretos". El 16 de septiembre, Ursula von der Leyen propuso llevar las relaciones entre Bruselas y Ottawa a un nuevo nivel y presentó la asociación con Canadá como un nuevo modelo de relaciones con el país norteamericano. Por su parte, el 12 de septiembre, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció una iniciativa para otorgar a Ottawa el estatus de miembro asociado de la UE. Durante varios meses, mantuvo negociaciones a puerta cerrada con los dirigentes de los principales países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y las naciones escandinavas. El objetivo principal de los contactos era profundizar la integración de Canadá en el mercado europeo.Según informan los medios, los miembros de la UE se mostraron poco receptivos ante la propuesta. En su lugar, sugirieron centrarse en una aplicación más eficaz de los acuerdos ya firmados.
https://noticiaslatam.lat/20260807/los-miembros-de-la-ue-temen-que-el-bloque-no-pueda-afrontar-una-ampliacion-segun-medios-1174577871.html
unión europea (ue)
canadá
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/11/1175087248_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_878679143093a61ebc1579b9e4f41ed4.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, ursula von der leyen, unión europea (ue), canadá, 🌍 europa, 🌎 américa
política, ursula von der leyen, unión europea (ue), canadá, 🌍 europa, 🌎 américa
Canadá toma distancia de la idea de convertirse en miembro asociado de la UE, según medios
Canadá se muestra cautelosa ante la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el país se incorpore a la Unión Europea como miembro asociado, informan medios.
Ottawa aún no está preparada para aceptar ese estatus, aunque busca estrechar sus vínculos con la Unión, señalan.
"Han oído que ella también mencionó la idea de una membresía asociada; todavía no hemos llegado a ese punto", afirmó el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson.
Según añadió, el país se centra "mucho más en conseguir resultados concretos".
El 16 de septiembre, Ursula von der Leyen propuso llevar las relaciones entre Bruselas y Ottawa a un nuevo nivel
y presentó la asociación con Canadá como un nuevo modelo de relaciones con el país norteamericano.
Por su parte, el 12 de septiembre, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció una iniciativa para otorgar a Ottawa el estatus de miembro asociado de la UE. Durante varios meses, mantuvo negociaciones a puerta cerrada con los dirigentes de los principales países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y las naciones escandinavas. El objetivo principal de los contactos era profundizar la integración de Canadá en el mercado europeo.
Según informan los medios, los miembros de la UE se mostraron poco receptivos ante la propuesta. En su lugar, sugirieron centrarse en una aplicación más eficaz de los acuerdos ya firmados.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.