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Canadá toma distancia de la idea de convertirse en miembro asociado de la UE, según medios

Canadá toma distancia de la idea de convertirse en miembro asociado de la UE, según medios

Sputnik Mundo

Canadá se muestra cautelosa ante la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el país se incorpore a la Unión Europea... 17.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-17T12:38+0000

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Ottawa aún no está preparada para aceptar ese estatus, aunque busca estrechar sus vínculos con la Unión, señalan. Según añadió, el país se centra "mucho más en conseguir resultados concretos". El 16 de septiembre, Ursula von der Leyen propuso llevar las relaciones entre Bruselas y Ottawa a un nuevo nivel y presentó la asociación con Canadá como un nuevo modelo de relaciones con el país norteamericano. Por su parte, el 12 de septiembre, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció una iniciativa para otorgar a Ottawa el estatus de miembro asociado de la UE. Durante varios meses, mantuvo negociaciones a puerta cerrada con los dirigentes de los principales países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y las naciones escandinavas. El objetivo principal de los contactos era profundizar la integración de Canadá en el mercado europeo.Según informan los medios, los miembros de la UE se mostraron poco receptivos ante la propuesta. En su lugar, sugirieron centrarse en una aplicación más eficaz de los acuerdos ya firmados.

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