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Los miembros de la UE temen que el bloque no pueda afrontar una ampliación, según medios

Los miembros de la UE temen que el bloque no pueda afrontar una ampliación, según medios

Sputnik Mundo

La Unión Europea no ha incorporado nuevos miembros en los últimos 13 años. Mientras los países candidatos reclaman acelerar sus procesos de adhesión ante unos... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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Los expertos advierten que, ante la crisis geopolítica, la UE debe ofrecer una vía clara a los países candidatos. Sin embargo, la falta de avances erosiona la imagen de un bloque que promete la adhesión, pero no cumple, lo que podría tener un impacto catastrófico en la escena internacional.Así, varios países aspirantes evitan reformas impopulares por la falta de confianza en las promesas de Bruselas, mientras la UE les reprocha no avanzar en los cambios necesarios.En el caso de Ucrania, responsables de la UE reconocen que, debido a los problemas relacionados con la corrupción, la independencia judicial y otros valores fundamentales del bloque, el país no habría iniciado un proceso formal de adhesión si no fuera por el conflicto con Rusia.En particular, los analistas advirtieron de que admitir en la UE a un país de 40 millones de habitantes situado en el puesto 104 del índice mundial de corrupción sería una "burla para todo el proyecto" europeo.El bloque europeo otorgó a Ucrania en 2022 el estatus de candidato a la adhesión, lo que fue reconocido internamente como un gesto simbólico de apoyo a su política antirrusa y no como un avance técnico significativo.En enero, Volodímir Zelenski exigió a la UE la adhesión de Ucrania en 2027. Sin embargo, en febrero, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció que los Estados miembros no están preparados para fijar una fecha de incorporación para Kiev. Además, varios países europeos se oponen a su ingreso en el bloque comunitario.Cabe destacar que los países candidatos pueden esperar décadas para entrar en la UE. Obtener el estatus de candidato es solo el primer paso de un largo proceso. En este contexto, las propuestas de una adhesión rápida de Ucrania al bloque generan resistencia entre otros candidatos que llevan años esperando.Entre ellos, Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, que son candidatos desde 1999, 2005, 2010 y 2012, respectivamente. El último país en entrar fue Croacia en 2013, tras una década de proceso.

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