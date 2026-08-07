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Los miembros de la UE temen que el bloque no pueda afrontar una ampliación, según medios
Los miembros de la UE temen que el bloque no pueda afrontar una ampliación, según medios
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La Unión Europea no ha incorporado nuevos miembros en los últimos 13 años. Mientras los países candidatos reclaman acelerar sus procesos de adhesión ante unos... 07.08.2026, Sputnik Mundo
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Los expertos advierten que, ante la crisis geopolítica, la UE debe ofrecer una vía clara a los países candidatos. Sin embargo, la falta de avances erosiona la imagen de un bloque que promete la adhesión, pero no cumple, lo que podría tener un impacto catastrófico en la escena internacional.Así, varios países aspirantes evitan reformas impopulares por la falta de confianza en las promesas de Bruselas, mientras la UE les reprocha no avanzar en los cambios necesarios.En el caso de Ucrania, responsables de la UE reconocen que, debido a los problemas relacionados con la corrupción, la independencia judicial y otros valores fundamentales del bloque, el país no habría iniciado un proceso formal de adhesión si no fuera por el conflicto con Rusia.En particular, los analistas advirtieron de que admitir en la UE a un país de 40 millones de habitantes situado en el puesto 104 del índice mundial de corrupción sería una "burla para todo el proyecto" europeo.El bloque europeo otorgó a Ucrania en 2022 el estatus de candidato a la adhesión, lo que fue reconocido internamente como un gesto simbólico de apoyo a su política antirrusa y no como un avance técnico significativo.En enero, Volodímir Zelenski exigió a la UE la adhesión de Ucrania en 2027. Sin embargo, en febrero, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció que los Estados miembros no están preparados para fijar una fecha de incorporación para Kiev. Además, varios países europeos se oponen a su ingreso en el bloque comunitario.Cabe destacar que los países candidatos pueden esperar décadas para entrar en la UE. Obtener el estatus de candidato es solo el primer paso de un largo proceso. En este contexto, las propuestas de una adhesión rápida de Ucrania al bloque generan resistencia entre otros candidatos que llevan años esperando.Entre ellos, Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, que son candidatos desde 1999, 2005, 2010 y 2012, respectivamente. El último país en entrar fue Croacia en 2013, tras una década de proceso.
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Los miembros de la UE temen que el bloque no pueda afrontar una ampliación, según medios

09:35 GMT 07.08.2026 (actualizado: 09:37 GMT 07.08.2026)
© AP Photo / Petros GiannakourisUn guardia presidencial griego permanece enmarcado por los restos de una bandera de la Unión Europea, medio quemada por manifestantes en Atenas, el 1 de mayo de 2013
Un guardia presidencial griego permanece enmarcado por los restos de una bandera de la Unión Europea, medio quemada por manifestantes en Atenas, el 1 de mayo de 2013 - Sputnik Mundo, 1920, 07.08.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
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La Unión Europea no ha incorporado nuevos miembros en los últimos 13 años. Mientras los países candidatos reclaman acelerar sus procesos de adhesión ante unos ciudadanos cada vez más impacientes, los líderes de la UE temen que las instituciones comunitarias y sus propios electorados no estén preparados para nuevos miembros, reportó la prensa.
Los expertos advierten que, ante la crisis geopolítica, la UE debe ofrecer una vía clara a los países candidatos. Sin embargo, la falta de avances erosiona la imagen de un bloque que promete la adhesión, pero no cumple, lo que podría tener un impacto catastrófico en la escena internacional.
Así, varios países aspirantes evitan reformas impopulares por la falta de confianza en las promesas de Bruselas, mientras la UE les reprocha no avanzar en los cambios necesarios.
En el caso de Ucrania, responsables de la UE reconocen que, debido a los problemas relacionados con la corrupción, la independencia judicial y otros valores fundamentales del bloque, el país no habría iniciado un proceso formal de adhesión si no fuera por el conflicto con Rusia.
Las banderas de Ucrania y la Unión Europea - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
Internacional
Los líderes europeos rechazan de plano la adhesión de Ucrania a la UE, revela la Inteligencia rusa
3 de agosto, 16:03 GMT
En particular, los analistas advirtieron de que admitir en la UE a un país de 40 millones de habitantes situado en el puesto 104 del índice mundial de corrupción sería una "burla para todo el proyecto" europeo.
El bloque europeo otorgó a Ucrania en 2022 el estatus de candidato a la adhesión, lo que fue reconocido internamente como un gesto simbólico de apoyo a su política antirrusa y no como un avance técnico significativo.
En enero, Volodímir Zelenski exigió a la UE la adhesión de Ucrania en 2027. Sin embargo, en febrero, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció que los Estados miembros no están preparados para fijar una fecha de incorporación para Kiev. Además, varios países europeos se oponen a su ingreso en el bloque comunitario.
Soldados ucranianos - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
Internacional
En violación de todos los convenios, la UE retira protección a ucranianos en edad militar
5 de agosto, 16:01 GMT
Cabe destacar que los países candidatos pueden esperar décadas para entrar en la UE. Obtener el estatus de candidato es solo el primer paso de un largo proceso. En este contexto, las propuestas de una adhesión rápida de Ucrania al bloque generan resistencia entre otros candidatos que llevan años esperando.
Entre ellos, Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, que son candidatos desde 1999, 2005, 2010 y 2012, respectivamente. El último país en entrar fue Croacia en 2013, tras una década de proceso.
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