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Von der Leyen deja atónita a la UE con la idea de Canadá como "miembro asociado"

Von der Leyen deja atónita a la UE con la idea de Canadá como "miembro asociado"

Sputnik Mundo

La declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que Canadá se convertirá en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea... 16.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-16T17:38+0000

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Durante su discurso ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen propuso llevar las relaciones entre Bruselas y Ottawa a un nuevo nivel, lo que provocó el desconcierto de los miembros de la comunidad.Según los diplomáticos, los gobiernos nacionales no fueron informados de los planes de Von der Leyen antes de su discurso anual sobre la situación de la CE. Además, la concesión de la adhesión a la UE es competencia del Consejo Europeo y, por el momento, no existe un modelo de membresía asociada.Otro diplomático sugirió que, tal vez, el futuro modelo de cooperación con Canadá se asemejaría al formato de zona de libre comercio existente entre la UE y Georgia, Moldavia y Ucrania. Sin embargo, hay poco margen para otra integración económica o política.Además, la adhesión asociada de Canadá a la UE podría requerir modificaciones en los documentos fundacionales de la Unión Europea, con las que los Estados miembros podrían no estar de acuerdo, señaló un tercer diplomático.El 12 de septiembre, el primer ministro canadiense, Mark Carney, presentó una iniciativa para otorgar a Ottawa el estatus de miembro asociado de la UE. Durante varios meses, mantuvo negociaciones a puerta cerrada con los dirigentes de los principales países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y las naciones escandinavas. El objetivo principal de estos contactos era profundizar la integración de Canadá en el mercado europeo.Según informan los medios, los miembros de la UE se mostraron poco receptivos ante esta propuesta. En su lugar, sugirieron centrarse en una aplicación más eficaz de los acuerdos ya firmados.

https://noticiaslatam.lat/20260916/cambio-de-rumbo-canada-estrecha-sus-vinculos-con-china-en-plena-tension-con-eeuu-1175074297.html

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