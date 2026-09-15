https://noticiaslatam.lat/20260915/rusia-libera-una-localidad-y-abate-a-mas-de-1200-militares-ucranianos-en-un-dia-de-combates-1175064195.html

Rusia libera una localidad y abate a más de 1.200 militares ucranianos en un día de combates

Rusia libera una localidad y abate a más de 1.200 militares ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Oljovatka en la región de Járkov en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde... 15.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-15T14:22+0000

2026-09-15T14:22+0000

2026-09-15T14:22+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

seguridad

ucrania

rusia

járkov

fuerzas armadas de rusia

fuerzas armadas de ucrania

ministerio de defensa de rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/14/1171595169_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_a19c0f51ee94bb7b863208dbd3f5d4cc.jpg

El grupo de fuerzas ruso Norte continúa estrechando el cerco alrededor de las formaciones enemigas rodeadas en la región de Járkov, al mismo tiempo que prosigue ampliando la zona exterior de control. Dentro del cerco, el Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Oljovatka, al tiempo que se están librando intensos combates para liberar la localidad de Málaya Volchia.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este a hasta 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.Con ello, las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética y de transporte de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, talleres de ensamblaje y almacenamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 139 zonas, procede del reporte.Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 589 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260915/la-otan-no-encuentra-pruebas-de-la-implicacion-de-moscu-en-el-incidente-en-leipzig-informa-la-1175063901.html

ucrania

járkov

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, seguridad, ucrania, rusia, járkov, fuerzas armadas de rusia, fuerzas armadas de ucrania, ministerio de defensa de rusia