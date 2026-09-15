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Rusia libera una localidad y abate a más de 1.200 militares ucranianos en un día de combates
Rusia libera una localidad y abate a más de 1.200 militares ucranianos en un día de combates
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Oljovatka en la región de Járkov en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde... 15.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-15T14:22+0000
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El grupo de fuerzas ruso Norte continúa estrechando el cerco alrededor de las formaciones enemigas rodeadas en la región de Járkov, al mismo tiempo que prosigue ampliando la zona exterior de control. Dentro del cerco, el Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Oljovatka, al tiempo que se están librando intensos combates para liberar la localidad de Málaya Volchia.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este a hasta 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.Con ello, las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética y de transporte de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, talleres de ensamblaje y almacenamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 139 zonas, procede del reporte.Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 589 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y abate a más de 1.200 militares ucranianos en un día de combates
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Oljovatka en la región de Járkov en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa del país euroasiático. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.225 militares en todos los frentes.
El grupo de fuerzas ruso Norte continúa estrechando el cerco alrededor de las formaciones enemigas rodeadas en la región de Járkov, al mismo tiempo que prosigue ampliando la zona exterior de control. Dentro del cerco, el Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Oljovatka, al tiempo que se están librando intensos combates para liberar la localidad de Málaya Volchia.
"En el cerco se ha establecido el control sobre la localidad de Oljovatka, en la región de Járkov, y se están eliminando las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se encuentran bloqueadas al este de esta localidad", comunica el ente casrense.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este a hasta 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
Con ello, las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética y de transporte de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, talleres de ensamblaje y almacenamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 139 zonas, procede del reporte.
Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 589 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev
y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 236.589 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.930 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.777 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.463 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 71.960 vehículos militares especiales.
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