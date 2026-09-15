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La OTAN no encuentra pruebas de la implicación de Moscú en el incidente en Leipzig, informa la inteligencia rusa
La OTAN no encuentra pruebas de la implicación de Moscú en el incidente en Leipzig, informa la inteligencia rusa
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Los servicios secretos de la OTAN informaron a sus autoridades que no existe la menor evidencia de la implicación de Rusia en el incidente de drones ocurrido... 15.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-15T08:48+0000
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"Los servicios secretos de países de la OTAN que investigaron las circunstancias del incidente informaron a sus autoridades nacionales que no existe la menor evidencia de la implicación de Rusia. Al contrario, han señalado numerosos indicios de la 'pista ucraniana'", señalan desde la entidad.Además, a las estructuras estatales se les recomendó evitar acusaciones públicas contra Moscú, pero la cautela aliada no convenció a Berlín.El pasado 5 de agosto, la Policía de Leipzig comunicó que los trabajadores del Aeropuerto de Leipzig/Halle habían hallado un dron con explosivos en la zona de los aviones de carga. Según medios, fue localizado cerca de un avión ucraniano Antonov cargado con municiones. Más tarde, se reportó el hallazgo de otros dos drones y explosivos sospechosos cerca del aeropuerto.Alemania señaló a Rusia como responsable del incidente. Por su parte, Moscú calificó la situación presente de un ataque de falsa bandera. En este contexto, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso denunció que las acusaciones responden a un guion ya utilizado en repetidas ocasiones en favor de Ucrania.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, hizo hincapié en que Berlín no ha presentado ninguna prueba que demuestre la implicación de Moscú.
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La OTAN no encuentra pruebas de la implicación de Moscú en el incidente en Leipzig, informa la inteligencia rusa
08:48 GMT 15.09.2026 (actualizado: 09:24 GMT 15.09.2026)
Los servicios secretos de la OTAN informaron a sus autoridades que no existe la menor evidencia de la implicación de Rusia en el incidente de drones ocurrido en el aeropuerto de Leipzig, declararon desde el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. Por el contrario, agregan, han señalado indicios de la "pista ucraniana" en lo sucedido.
"Los servicios secretos de países de la OTAN que investigaron las circunstancias del incidente informaron a sus autoridades nacionales que no existe la menor evidencia de la implicación de Rusia. Al contrario, han señalado numerosos indicios de la 'pista ucraniana'", señalan desde la entidad.
Además, a las estructuras estatales se les recomendó evitar acusaciones públicas contra Moscú, pero la cautela aliada no convenció a Berlín.
"Pese a las advertencias por parte de los servicios secretos de la OTAN, las autoridades alemanas optaron por esgrimir acusaciones indiscriminadas contra Rusia, principalmente, para justificar el megagasto en la militarización de Alemania previsto en el presupuesto para 2027", agregó el organismo.
El pasado 5 de agosto, la Policía de Leipzig comunicó que los trabajadores del Aeropuerto de Leipzig/Halle habían hallado un dron con explosivos en la zona de los aviones de carga. Según medios, fue localizado cerca de un avión ucraniano Antonov cargado con municiones. Más tarde, se reportó el hallazgo de otros dos drones y explosivos sospechosos cerca del aeropuerto.
10 de septiembre, 13:42 GMT
Alemania señaló a Rusia como responsable del incidente. Por su parte, Moscú calificó la situación presente de un ataque de falsa bandera. En este contexto, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso denunció que las acusaciones responden a un guion ya utilizado en repetidas ocasiones en favor de Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, hizo hincapié en que Berlín no ha presentado ninguna prueba que demuestre la implicación de Moscú.
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