Rusia y China impulsan una nueva organización mundial para el desarrollo de la inteligencia artificial
© SputnikFirma del establecimiento de la Organización Mundial para la Cooperación en el ámbito de la Inteligencia Artificial
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Rusia y China anunciaron la creación de la Organización Mundial para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, con el objetivo de establecer un marco internacional para el desarrollo de esta tecnología basado en la cooperación, el acceso equitativo y normas éticas comunes.
En vísperas de la Conferencia Mundial sobre IA, que se celebrará en Shanghái del 17 al 20 de julio, la delegación rusa está encabezada por el vicejefe de la Administración Presidencial, Maxim Oreshkin, mientras que el acuerdo fundacional fue firmado por el ministro de Desarrollo Digital de Rusia, Maksut Shadayev.
Moscú y Pekín comparten una visión común, que es situar al ser humano en el centro del desarrollo de la IA, garantizar el acceso igualitario a la información y promover estándares transparentes y comprensibles para todos los países. Según ambas partes, estas reglas favorecerán la innovación en lugar de limitarla.
China aporta su liderazgo en el desarrollo de modelos y servicios de IA, mientras que Rusia destaca por su aplicación práctica en sectores como los servicios urbanos, las finanzas, la sanidad y la educación. Entre los ejemplos mencionados figuran los asistentes virtuales Alice y GigaChat, así como más de 60 sistemas de IA utilizados en el sistema sanitario de Moscú.
🇷🇺 🇨🇳 Rusia y China impulsan una nueva organización mundial para el desarrollo de la inteligencia artificial— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 16, 2026
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Rusia está dispuesta a compartir sus capacidades y soluciones con los demás miembros de la organización sin pretensión a un control total y exclusivo de las tecnologías.
A su vez, las autoridades rusas consideran que la nueva organización abrirá oportunidades para ampliar la presencia internacional de sus tecnologías y fomentar proyectos conjuntos, adaptando sus soluciones a las necesidades de distintos países.
Además, Rusia anunció que organizará varios eventos internacionales dedicados a la IA, entre ellos “Viaje al Mundo de la Inteligencia Artificial” en noviembre de este año, el Foro de Tecnologías del Futuro y una Reunión de Alto Nivel sobre IA prevista para 2027, con la participación de China y otros socios internacionales
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