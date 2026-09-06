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Tras revés, Gobierno de EEUU solicita a la Suprema Corte avalar nuevas restricciones al voto por correo
Tras revés, Gobierno de EEUU solicita a la Suprema Corte avalar nuevas restricciones al voto por correo
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La Casa Blanca presentó una solicitud de emergencia ante el máximo tribunal para que le permita aplicar la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald... 06.09.2026, Sputnik Mundo
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La acción busca revertir la decisión de una jueza federal con sede en Boston, quien prorrogó la suspensión que frena la entrada en vigor del nuevo reglamento, que establece que los estados deben proporcionar al Servicio Postal listas detalladas de los destinatarios de papeletas, además de incorporar códigos de barras únicos en los sobres de envío y devolución, medida que el Ejecutivo defiende argumentando la necesidad de prevenir fraudes.Tras la apelación de emergencia, la magistrada de la Suprema Corte, Ketanji Brown Jackson, fijó como plazo límite el próximo 9 de septiembre para que las partes involucradas presenten sus argumentos antes de emitir un fallo definitivo.
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Tras revés, Gobierno de EEUU solicita a la Suprema Corte avalar nuevas restricciones al voto por correo

22:22 GMT 06.09.2026
© AP Photo / David ZalubowskiServicio Postal de EEUU
Servicio Postal de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
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La Casa Blanca presentó una solicitud de emergencia ante el máximo tribunal para que le permita aplicar la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
La acción busca revertir la decisión de una jueza federal con sede en Boston, quien prorrogó la suspensión que frena la entrada en vigor del nuevo reglamento, que establece que los estados deben proporcionar al Servicio Postal listas detalladas de los destinatarios de papeletas, además de incorporar códigos de barras únicos en los sobres de envío y devolución, medida que el Ejecutivo defiende argumentando la necesidad de prevenir fraudes.
Etiquetas de Yo voté en la oficina del Registro de Votantes del Condado de Orange en Santa Ana, California, el miércoles 29 de octubre de 2025. (Foto AP/Damian Dovarganes) - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2026
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Comienzan las elecciones legislativas de EEUU por voto electrónico
4 de septiembre, 22:26 GMT
Tras la apelación de emergencia, la magistrada de la Suprema Corte, Ketanji Brown Jackson, fijó como plazo límite el próximo 9 de septiembre para que las partes involucradas presenten sus argumentos antes de emitir un fallo definitivo.
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