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Doble conmemoración del inicio de la independencia de Bolivia deja ver la división nacional

Doble conmemoración del inicio de la independencia de Bolivia deja ver la división nacional

Sputnik Mundo

El departamento de Cochabamba, en el centro del país, recordó el inicio de su lucha por la independencia el 14 de septiembre de 1810. Las actividades dejaron... 15.09.2026, Sputnik Mundo

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El departamento conmemora 216 años del inicio de su rebelión contra la Corona española, proceso que dio paso a la independencia de Bolivia en 1825. Los actos oficiales también dieron una muestra del panorama político actual en el país sudamericano, con autoridades nacionales y departamentales que evitaron encontrarse con la organización de dos eventos distintos.En la víspera se desarrollaron sesiones de honor en el municipio y en la Gobernación. A la primera asistieron el presidente Rodrigo Paz y el alcalde Manfred Reyes Villa. A la segunda concurrieron el vicepresidente, Edmand Lara (quien mantiene su distancia con Paz), y el gobernador Leonardo Loza, leal al expresidente Evo Morales, refugiado en el trópico del departamento desde 2023 ante las órdenes de detención en su contra.Este 14 de septiembre, el acto central se realizó en la plaza principal, que lleva el nombre de la fecha histórica. Sin embargo, Paz y Lara ya habían dejado Cochabamba. Quedó al frente del acto el alcalde Reyes Villa. El gobernador Loza organizó sorpresivamente su conmemoración en otra parte de la ciudad, en la colina de San Sebastián.Loza criticó la distancia y la ausencia de Paz: "Pido públicamente al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia: no olvide a Cochabamba, no abandone a Cochabamba. Aquí estamos las autoridades dispuestas a trabajar, debatir, discutir, generar grandes inversiones económicas en tema caminos, en lo productivo, que traiga dinero para el departamento de Cochabamba. Ojalá no nos abandonen".Según el Gobierno, el malestar se originó porque se instruyó que la organización de esta fecha debía rotar cada año entre la Alcaldía (cercana al oficialismo) y la Gobernación. En esta oportunidad, el Ejecutivo decidió que Reyes Villa quedara al frente de los actos oficiales, lo cual habría rechazado Loza.Reyes Villa es el líder de Súmate, la cuarta fuerza política en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Junto a las tres principales representaciones (el Partido Demócrata Cristiano, la Alianza Libre y la Alianza Unidad), dialogan para reformar la Constitución, que requiere los dos tercios de votos de los asambleístas.Fuera de los actos oficiales, autoridades gubernamentales hablaron con los potenciales aliados políticos sobre este tema y también sobre la inminente extensión del estado de excepción por otros 90 días, lo cual requiere el aval del Legislativo. Reyes Villa expresó su apoyo a Paz en ambos puntos.Cada quien por su ladoComo parte de la ceremonia, militares trasladaron al centro de la plaza los restos en una pequeña urna de Esteban Arze, héroe departamental en el combate contra los españoles dos siglos atrás. En el acto participaron ministros, gobernadores y otras figuras políticas."En realidad, casi no hemos sentido ninguna ausencia", añadió el funcionario al ser cuestionado sobre las inasistencias, y especificó: "Siempre hay gente que busca la confrontación, la división, y nosotros no vamos a estar en eso. Desde Cochabamba siempre vamos a articular la unidad del país".Este departamento, en el centro de Bolivia, está atravesado por carreteras que conectan la región andina con las tierras bajas. Su importancia estratégica se evidenció en los 53 días de protestas, en mayo y junio pasados, cuando campesinos y obreros paralizaron el tránsito del país con bloqueos multitudinarios.A cinco días de la finalización de la vigencia del decreto, el Gobierno impulsa la extensión de la medida. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila (del PDC), dijo a este medio que apoya esta moción: "Es una atribución del Poder Ejecutivo solicitar la extensión del estado de excepción. El vicepresidente deberá convocar a las dos cámaras juntas para tratar este tema".En el Te Deum realizado en la Catedral cochabambina estaba el líder de la Alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), quien no había garantizado el apoyo de su bancada a dicha extensión y solicitó un informe del Gobierno sobre lo actuado en estos tres meses en el marco del decreto.Campo y ciudadEl pasado 13 de septiembre, el gobernador visitó la población de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, donde el apoyo a Morales es mayoritario y se garantizó con dichos votos el triunfo de Loza en primera vuelta. En la ciudad, en cambio, es mayor el apoyo a Reyes Villa, capitán del Ejército retirado.Ahora, "la población quiere un nuevo amanecer, que las cosas se desarrollen dentro de la normalidad y con perspectiva de futuro", dijo el cochabambino.Consideró que los actos duplicados representan "los últimos pataleos del anterior régimen, un régimen que no ha tenido la capacidad de encauzar el país en la mayor bonanza que ha tenido en toda su historia".La señora Lidia, otra espectadora, dijo que "el alcalde está haciendo muy bien las cosas, va adelante Cochabamba gracias a él. Tenemos personalidades que están llevando adelante Cochabamba y me alegra mucho eso".Sobre el estado de excepción, la cochabambina opinó que "no lo han respetado" quienes en las últimas semanas reactivaron bloqueos en rechazo al aumento del diésel. "Es malo que hagan protestas y las cosas que hace la gente que está en contra del Gobierno. Los bloqueos no nos llevan a nada bueno. Solamente perdemos", dijo Lidia.

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