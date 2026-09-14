Gobierno de Bolivia alista decreto para la ampliación del estado de excepción en el país

En ese sentido, dijo que en el Poder Legislativo ya se había presentado la misma solicitud, por lo que estarán atentos a la evolución de la discusión en la Asamblea.Recientemente, un sondeo digital del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reveló que ocho de cada 10 ciudadanos (81%) respaldan la prórroga a la ley vigente desde el 20 de junio. La encuesta, que se realizó entre el 7 y el 10 de septiembre y recibió 1.362 respuestas, también arrojó que el 96% de los participantes rechazó los bloqueos carreteros.
Marco Oviedo, ministro de Gobierno, adelantó que se presentará un decreto con el fin de extender la medida por 90 días más.
En ese sentido, dijo que en el Poder Legislativo ya se había presentado la misma solicitud, por lo que estarán atentos a la evolución de la discusión en la Asamblea.
"Creo que hay un gran consenso ciudadano y también hay un gran consenso en la misma Asamblea Legislativa", expresó en diálogo con medios en la región de Cochabamba (centro).
Recientemente, un sondeo digital del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reveló que ocho de cada 10 ciudadanos (81%) respaldan la prórroga a la ley vigente desde el 20 de junio. La encuesta, que se realizó entre el 7 y el 10 de septiembre y recibió 1.362 respuestas, también arrojó que el 96% de los participantes rechazó los bloqueos carreteros.
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