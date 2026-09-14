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Kiev acepta no atacar instalaciones energéticas rusas, afirma Trump
Kiev acepta no atacar instalaciones energéticas rusas, afirma Trump
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Kiev y Moscú accedieron a no atacar objetivos energéticos, anunció el presidente de EEUU, Donald Trump, en su cuenta en la red Truth Social. Del mismo modo, el... 14.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-14T15:50+0000
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Según el presidente estadounidense, Donald Trump, Moscú también ha aceptado no atacar las instalaciones energéticas ucranianas.El mandatario de EEUU considera que la subida del precio del diésel a nivel mundial se debe principalmente al conflicto entre Rusia y Ucrania, y no a la situación en torno a Irán.Anteriormente, Trump había relacionado la escasez de diésel con los ataques ucranianos contra la infraestructura energética de Rusia. En este contexto, el presidente estadounidense exigió a Volodímir Zelenski que cesara las ofensivas contra las refinerías rusas, porque afectan al mundo entero.Desde el Kremlin, por su parte, subrayaron que Rusia saluda cualquier llamamiento al régimen de Kiev para que cese los ataques contra la infraestructura económica civil.
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Kiev acepta no atacar instalaciones energéticas rusas, afirma Trump
Kiev y Moscú accedieron a no atacar objetivos energéticos, anunció el presidente de EEUU, Donald Trump, en su cuenta en la red Truth Social. Del mismo modo, el mandatario estadounidense atribuyó el actual incremento internacional del precio del diésel al conflicto en Ucrania, descartando que el alza esté relacionada con la situación con Irán.
Según el presidente estadounidense, Donald Trump, Moscú también ha aceptado no atacar las instalaciones energéticas ucranianas.
"Ucrania accedió a no atacar objetivos energéticos de Rusia. Rusia accedió a lo propio", escribió al respecto.
El mandatario de EEUU considera que la subida del precio del diésel a nivel mundial se debe principalmente al conflicto entre Rusia y Ucrania, y no a la situación en torno a Irán.
Anteriormente, Trump había relacionado la escasez de diésel con los ataques ucranianos contra la infraestructura energética de Rusia. En este contexto, el presidente estadounidense exigió a Volodímir Zelenski que cesara las ofensivas contra las refinerías rusas, porque afectan al mundo entero.
Desde el Kremlin, por su parte, subrayaron que Rusia saluda cualquier llamamiento
al régimen de Kiev para que cese los ataques contra la infraestructura económica civil
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