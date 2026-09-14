https://noticiaslatam.lat/20260914/kiev-acepta-no-atacar-instalaciones-energeticas-rusas-afirma-trump-1175057919.html

Kiev acepta no atacar instalaciones energéticas rusas, afirma Trump

Kiev acepta no atacar instalaciones energéticas rusas, afirma Trump

Sputnik Mundo

Kiev y Moscú accedieron a no atacar objetivos energéticos, anunció el presidente de EEUU, Donald Trump, en su cuenta en la red Truth Social. Del mismo modo, el... 14.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-14T15:50+0000

2026-09-14T15:50+0000

2026-09-14T15:50+0000

defensa

rusia

ucrania

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/15/1174362159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b50585576ffe2c0229898a6613d1d62.jpg

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, Moscú también ha aceptado no atacar las instalaciones energéticas ucranianas.El mandatario de EEUU considera que la subida del precio del diésel a nivel mundial se debe principalmente al conflicto entre Rusia y Ucrania, y no a la situación en torno a Irán.Anteriormente, Trump había relacionado la escasez de diésel con los ataques ucranianos contra la infraestructura energética de Rusia. En este contexto, el presidente estadounidense exigió a Volodímir Zelenski que cesara las ofensivas contra las refinerías rusas, porque afectan al mundo entero.Desde el Kremlin, por su parte, subrayaron que Rusia saluda cualquier llamamiento al régimen de Kiev para que cese los ataques contra la infraestructura económica civil.

https://noticiaslatam.lat/20260914/eeuu-sin-armamento-de-elite-trump-dice-que-gran-parte-se-destino-a-ucrania-1175053989.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, eeuu