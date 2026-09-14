¿EEUU sin armamento de élite? Trump dice que gran parte se destinó a Ucrania
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
© Foto : X - @WhiteHouse
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo en diálogo con la prensa en el Air Force 1 que, si bien cuentan con una "gran reserva de ciertas armas", se está trabajando para incrementar el número de aquellas "de élite".
"Gran parte de eso se le dio a Ucrania, pero las estamos fabricando muy rápidamente en este momento. Estamos acumulando nuestras reservas muy rápido. En este momento, estamos haciendo más Patriots de los que jamás hemos hecho", dijo.
🇺🇸🇺🇦 ¿EEUU sin armamento de élite? Trump dice que gran parte se destinó a Ucrania— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 14, 2026
El presidente estadounidense Donald Trump dijo en diálogo con la prensa en el Air Force 1 que, si bien cuentan con una "gran reserva de ciertas armas", se está trabajando para incrementar el número… pic.twitter.com/RxUn0Oefqh
El mandatario dijo además que se están construyendo plantas para la elaboración de este tipo de misiles, sin ofrecer más detalles al respecto.
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