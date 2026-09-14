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https://noticiaslatam.lat/20260914/eeuu-sin-armamento-de-elite-trump-dice-que-gran-parte-se-destino-a-ucrania-1175053989.html
¿EEUU sin armamento de élite? Trump dice que gran parte se destinó a Ucrania
¿EEUU sin armamento de élite? Trump dice que gran parte se destinó a Ucrania
Sputnik Mundo
El presidente estadounidense Donald Trump dijo en diálogo con la prensa en el Air Force 1 que, si bien cuentan con una "gran reserva de ciertas armas", se está... 14.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-14T04:19+0000
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"Gran parte de eso se le dio a Ucrania, pero las estamos fabricando muy rápidamente en este momento. Estamos acumulando nuestras reservas muy rápido. En este momento, estamos haciendo más Patriots de los que jamás hemos hecho", dijo.El mandatario dijo además que se están construyendo plantas para la elaboración de este tipo de misiles, sin ofrecer más detalles al respecto.
https://noticiaslatam.lat/20260909/putin-quiere-un-acuerdo-sobre-ucrania-y-podria-celebrarse-una-reunion-tripartita-dice-trump-1175002850.html
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política, seguridad, donald trump, ucrania, eeuu
política, seguridad, donald trump, ucrania, eeuu

¿EEUU sin armamento de élite? Trump dice que gran parte se destinó a Ucrania

04:19 GMT 14.09.2026
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
© Foto : X - @WhiteHouse
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo en diálogo con la prensa en el Air Force 1 que, si bien cuentan con una "gran reserva de ciertas armas", se está trabajando para incrementar el número de aquellas "de élite".
"Gran parte de eso se le dio a Ucrania, pero las estamos fabricando muy rápidamente en este momento. Estamos acumulando nuestras reservas muy rápido. En este momento, estamos haciendo más Patriots de los que jamás hemos hecho", dijo.
El mandatario dijo además que se están construyendo plantas para la elaboración de este tipo de misiles, sin ofrecer más detalles al respecto.
15 de agosto de 2025. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par, Donald Trump, durante las negociaciones en Alaska. - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
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Putin quiere un acuerdo sobre Ucrania y podría celebrarse una reunión tripartita, dice Trump
9 de septiembre, 19:00 GMT
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