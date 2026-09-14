Escocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido

"Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación", afirmaron en el documento, añadiendo que "ningún Gobierno de Westminster [sede del Parlamento británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia", se lee en el texto.Los gobernantes instaron a la Administración británica "a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales" que permitan su objetivo. Hasta el momento, la única respuesta de Downing Street ha venido de parte del portavoz del primer ministro, Andy Burnham, quien dijo que el mandatario laborista "cree firmemente en la unión del Reino Unido".
El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, recibió al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, y a la ministra principal norirlandesa, Michelle O’Neill. Los gobernantes firmaron una declaración conjunta —en calidad de líderes de sus partidos políticos, no como representantes de las naciones— en la que exigieron a Londres su independencia.
"Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación", afirmaron en el documento, añadiendo que "ningún Gobierno de Westminster [sede del Parlamento británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia", se lee en el texto.
Los gobernantes instaron a la Administración británica "a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales" que permitan su objetivo.
Hasta el momento, la única respuesta de Downing Street ha venido de parte del portavoz del primer ministro, Andy Burnham, quien dijo que el mandatario laborista "cree firmemente en la unión del Reino Unido".
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