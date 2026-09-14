https://noticiaslatam.lat/20260914/escocia-gales-e-irlanda-del-norte-formalizan-su-intencion-de-independizarse-del-reino-unido-1175060820.html

Escocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido

Escocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido

Sputnik Mundo

El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, recibió al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, y a la ministra principal norirlandesa, Michelle O’Neill... 14.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-14T22:13+0000

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"Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación", afirmaron en el documento, añadiendo que "ningún Gobierno de Westminster [sede del Parlamento británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia", se lee en el texto.Los gobernantes instaron a la Administración británica "a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales" que permitan su objetivo. Hasta el momento, la única respuesta de Downing Street ha venido de parte del portavoz del primer ministro, Andy Burnham, quien dijo que el mandatario laborista "cree firmemente en la unión del Reino Unido".

https://noticiaslatam.lat/20260913/gobernantes-de-escocia-gales-e-irlanda-del-norte-se-reuniran-para-impulsar-la-independencia-del-1175053538.html

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