Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260914/escocia-gales-e-irlanda-del-norte-formalizan-su-intencion-de-independizarse-del-reino-unido-1175060820.html
Escocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido
Escocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido
Sputnik Mundo
El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, recibió al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, y a la ministra principal norirlandesa, Michelle O’Neill... 14.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-14T22:13+0000
2026-09-14T22:13+0000
internacional
política
john swinney
reino unido
escocia
gales
andy burnham
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0e/1175060906_0:202:1706:1162_1920x0_80_0_0_70ded5ab93575ac4b08a43cf7eaa2a5f.jpg
"Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación", afirmaron en el documento, añadiendo que "ningún Gobierno de Westminster [sede del Parlamento británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia", se lee en el texto.Los gobernantes instaron a la Administración británica "a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales" que permitan su objetivo. Hasta el momento, la única respuesta de Downing Street ha venido de parte del portavoz del primer ministro, Andy Burnham, quien dijo que el mandatario laborista "cree firmemente en la unión del Reino Unido".
https://noticiaslatam.lat/20260913/gobernantes-de-escocia-gales-e-irlanda-del-norte-se-reuniran-para-impulsar-la-independencia-del-1175053538.html
reino unido
escocia
gales
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0e/1175060906_0:42:1706:1322_1920x0_80_0_0_82cac13bd0203b7e3d6a2a8bc4fa747c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, john swinney, reino unido, escocia, gales, andy burnham
política, john swinney, reino unido, escocia, gales, andy burnham

Escocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido

22:13 GMT 14.09.2026
© Foto : Rhun ap IorwerthEscocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido
Escocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
© Foto : Rhun ap Iorwerth
Síguenos en
El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, recibió al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, y a la ministra principal norirlandesa, Michelle O’Neill. Los gobernantes firmaron una declaración conjunta —en calidad de líderes de sus partidos políticos, no como representantes de las naciones— en la que exigieron a Londres su independencia.
"Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación", afirmaron en el documento, añadiendo que "ningún Gobierno de Westminster [sede del Parlamento británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia", se lee en el texto.
Desfile en Edimburgo a favor de la independencia de Escocia - Sputnik Mundo, 1920, 13.09.2026
Internacional
Gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para impulsar la independencia del Reino Unido
13 de septiembre, 22:20 GMT
Los gobernantes instaron a la Administración británica "a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales" que permitan su objetivo.
Hasta el momento, la única respuesta de Downing Street ha venido de parte del portavoz del primer ministro, Andy Burnham, quien dijo que el mandatario laborista "cree firmemente en la unión del Reino Unido".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала