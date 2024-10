https://noticiaslatam.lat/20241030/la-ausencia-de-modi-y-ramaphosa-en-la-reunion-muestra-el-desgaste-de-la-mancomunidad-britanica-1158642504.html

La ausencia de Modi y Ramaphosa en la reunión muestra el "desgaste" de la Mancomunidad británica

La ausencia de Modi y Ramaphosa en la reunión muestra el "desgaste" de la Mancomunidad británica

La reunión de jefes de Estado de la Mancomunidad de Naciones, celebrada tras la Cumbre de los BRICS en Rusia, no contó con la presencia del primer ministro...

Hay razones "indiscutiblemente prácticas". Después de todo, los jefes de Gobierno regresaban de la XVI Cumbre de los BRICS, celebrada entre el 22 y el 24 de octubre en Rusia, explica a Sputnik Williams Goncalves, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.La XXVII Reunión de Jefes de Estado de la Mancomunidad de Naciones se celebró durante los días 25 y 26 de octubre en la ciudad de Apia, Samoa. El evento, concebido para que los dirigentes de las 56 naciones miembros se reunieran y debatieran asuntos de importancia mundial, pero Modi y Ramaphosa no asistieron.En su lugar, los líderes enviaron otros funcionarios. La delegación india estaba encabezada por el ministro de Asuntos Parlamentarios, Kiren Rijiju, mientras que la sudafricana lo estaba por el viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Thandi Moraka.La naturaleza imperialCreada en diferentes etapas —la Declaración Balfour de 1926, el Estatuto de Westminster en 1931 y la Declaración de Londres de 1949—, la Mancomunidad de Naciones fue una forma encontrada por la corona británica para dotar de mayor independencia de Gobierno a sus colonias, al tiempo que conservaba la influencia de la metrópoli.Esta relación de poder fue y es esencial para el Reino Unido, una pequeña isla del Atlántico Norte que se convirtió en potencia internacional como consecuencia de su expansión colonial, afirma Natali Hoff, profesora de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del Centro Universitario Internacional Uninter de Brasil. En sus palabras, la necesidad de mantener a raya a las antiguas colonias se hizo aún más acuciante tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició un proceso más intenso de descolonización en todo el mundo.Por su historia, la Mancomunidad de Naciones es diametralmente opuesta a los BRICS, un grupo de países que postula la creación de un orden mundial basado en la multipolaridad y el desarrollo de los llamados países periféricos.Agregó que la elección de Modi y Ramaphosa de priorizar la cumbre de los BRICS sobre la reunión liderada por el rey Carlos III revela la reorganización geopolítica que se está produciendo en el mundo."Significa adoptar una postura. India y Sudáfrica pertenecen al BRICS, no a la Commonwealth [Mancomunidad de Naciones]", indica.¿Y Canadá?La ausencia de los dirigentes indio y sudafricano no fue el único contratiempo de la reciente Reunión de Jefes de Estado de la Mancomunidad de Naciones, la primera presidida por el Rey Carlos III. Hasta entonces, a todas las conferencias había asistido su madre, Isabel II, como monarca.Tampoco asistió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En su lugar, el mandatario envió al alto comisionado de Canadá en el Reino Unido, Ralph Goodale. A diferencia de Ramaphosa y Modi, la ausencia de Trudeau no fue un mensaje de oposición geopolítica. El país está alineado con el orden euroatlántico, participando en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en el G7, organizaciones creadas para mantener el statu quo.Por el contrario, la ausencia del primer ministro de Canadá se explica por problemas políticos internos. En su propio Estado, los parlamentarios están presionando para que Trudeau dimita, a medida que su popularidad cae. Aun así, enfatiza Goncalves, el mensaje de dónde están las prioridades de Canadá es claro.En consecuencia, los únicos países importantes de la Mancomunidad de Naciones presentes en la reunión fueron el Reino Unido y Australia, que enviaron a los primeros ministros Keir Starmer y Anthony Albanese, respectivamente. La presencia de Londres es más que obligada, mientras que Canberra opera en la misma esfera de influencia occidental que Ottawa.Sin embargo, la presencia del liderazgo australiano sigue siendo alentada por Occidente. Goncalves recuerda que, en la actualidad, el Estado oceánico es utilizado como punta de lanza en la alianza militar AUKUS, formada por Australia, el Reino Unido y EEUU, y creada para combatir la influencia china en la región del Indo-Pacífico.Colapso británicoAdemás de la ausencia de tres de las cinco mayores economías, en la reunión de la Mancomunidad de Naciones también hubo cierta indisposición con el Reino Unido. Antes incluso de que comenzara, en una visita a Australia, el rey Carlos III se enfrentó a la senadora aborigen Lidia Thorpe, que le acusó de complicidad en el genocidio indígena de su país.Además, en agosto, el ex primer ministro jamaicano P.J. Patterson (1992-2006) afirmó que en la reunión se discutirían las reparaciones por la esclavitud. La afirmación fue negada por el Reino Unido, que también subrayó que ni el Gobierno ni la Corona presentarían disculpas por el papel del país en la trata transatlántica de esclavos.A su vez, Goncalves explica que, aunque lo que se pide son reparaciones económicas, lo que realmente podría aportar el Reino Unido sería el "abandono de la relación colonial que la propia Commonwealth [Mancomunidad de Naciones] propone", algo que ni la Corona ni el Gobierno británico están dispuestos a hacer.Para Hoff, es posible ver un proceso de "decadencia de la influencia británica" en el mundo. Del mismo modo que Europa también está viendo disminuir su poder de mando, a medida que países del sur global, como China, Rusia, India y Brasil siguen cuestionando "las políticas y prácticas de los países occidentales"."Son países que abogan por cierto grado de transformación del sistema internacional, principalmente en el ámbito de las relaciones económicas y las instituciones internacionales", concluyó.

