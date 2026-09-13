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Gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para impulsar la independencia del Reino Unido
Gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para impulsar la independencia del Reino Unido
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La cita estará anfitrionada por el ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, quien recibirá al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, y a la ministra principal norirlandesa, Michelle O’Neill, junto con la líder de la oposición en la República de Irlanda, Mary Lou McDonald. Los dirigentes asistirán formalmente en calidad de líderes de sus agrupaciones políticas y formalizarán una declaración conjunta en un hotel de la capital galesa para presionar a Westminster.Durante los preparativos del encuentro, el ministro principal galés subrayó la urgencia de ampliar la descentralización, reclamando que la nación asuma de forma inmediata la gestión de la justicia y las fuerzas de seguridad, actualmente bajo control británico.
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Gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para impulsar la independencia del Reino Unido

22:20 GMT 13.09.2026
© Sputnik / Robert Perry / Acceder al contenido multimediaDesfile en Edimburgo a favor de la independencia de Escocia
Desfile en Edimburgo a favor de la independencia de Escocia - Sputnik Mundo, 1920, 13.09.2026
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El encuentro se realizará en la ciudad de Cardiff para suscribir un memorando de entendimiento de carácter histórico para la causa independentista, con el objetivo de exigir formalmente a Londres la transferencia de competencias y la autorización de referendos de independencia en sus respectivos territorios.
La cita estará anfitrionada por el ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, quien recibirá al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, y a la ministra principal norirlandesa, Michelle O’Neill, junto con la líder de la oposición en la República de Irlanda, Mary Lou McDonald.
El enviado especial de Putin acusa a la UE y Reino Unido de temer el diálogo ruso-estadounidense (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
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10 de septiembre, 15:17 GMT
Los dirigentes asistirán formalmente en calidad de líderes de sus agrupaciones políticas y formalizarán una declaración conjunta en un hotel de la capital galesa para presionar a Westminster.

Durante los preparativos del encuentro, el ministro principal galés subrayó la urgencia de ampliar la descentralización, reclamando que la nación asuma de forma inmediata la gestión de la justicia y las fuerzas de seguridad, actualmente bajo control británico.
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