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Gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para impulsar la independencia del Reino Unido

Gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para impulsar la independencia del Reino Unido

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El encuentro se realizará en la ciudad de Cardiff para suscribir un memorando de entendimiento de carácter histórico para la causa independentista, con el... 13.09.2026, Sputnik Mundo

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La cita estará anfitrionada por el ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, quien recibirá al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, y a la ministra principal norirlandesa, Michelle O’Neill, junto con la líder de la oposición en la República de Irlanda, Mary Lou McDonald. Los dirigentes asistirán formalmente en calidad de líderes de sus agrupaciones políticas y formalizarán una declaración conjunta en un hotel de la capital galesa para presionar a Westminster.Durante los preparativos del encuentro, el ministro principal galés subrayó la urgencia de ampliar la descentralización, reclamando que la nación asuma de forma inmediata la gestión de la justicia y las fuerzas de seguridad, actualmente bajo control británico.

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